انتقادات حادة لاتحاد الكرة العماني بعد استكمال مباريات الدوري يوم وفاة مخلد الرقادي

تسبب قرار الاتحاد العماني لكرة القدم باستكمال مباريات الجولة السادسة من دوري عمانتل في نفس يوم وفاة اللاعب مخلد الرقادي، نجم نادي مسقط، في ضجة بالأوساط العمانية.

وتوفي مخلد الرقادي (29 عاما) إثر سقوطه أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة مسقط والسويق على ستاد السيب، لتُعلن وفاته مباشرة فور وصوله إلى المستشفى.

وتأجلت مباراة مسقط والسويق فقط، بعد وفاة لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي، بينما أقيمت بقية مباريات الجولة بشكل طبيعي رغم المطالبات بإلغائها أو تأجيلها.

وانتهت مباراة عمان والسيب على نفس الملعب الذي شهد حالة الوفاة دون أهداف.

وقال حساب شبكة عمان على تويتر: “ استغراب وحالة غضب تسود الوسط الرياضي تجاه اتحاد القدم لعدم تأجيل مباراة السيب ونادي عمان التي أقيمت في نفس الملعب الذي توفى فيه اللاعب مخلد الرقادي قبل ساعتين من المباراة“.

وغرد الإعلامي العماني جابر العجمي: “ مَنْ صاحب قرار استكمال الجولة في نفس الملعب الذي شهد حالة وفاة يا مجلس إدارة اتحاد القدم، روح شاب تُشيع وأنتم تستكملون الجولة بمباراة ليست مهمة، لا قلوب تشعر، ولا أحاسيس تُقدر الوضع العام“.

وقال حسين العمري مذيع قناة عمان الرياضية: ”صاحب القرار في اتحاد كرة القدم الحالي يحتاج إلى مراجعة نفسه.. الأرواح أغلى ما نملك“.

وعلق الإعلامي الرياضي خميس البلوشي: ”باختصار.. كرة القدم العمانية مشوهة جداً وبلا إنسانية وبلا قوة، وعلى مجلس إدارة اتحاد الكرة مغادرة المشهد بعد هذه المصيبة الكبيرة.. يكفينا ما حصل“.

وغرد الإعلامي الرياضي أحمد العاصمي: ”اتحاد كرة القدم.. ما حدث اليوم وصمة عار لا تنسى !!

كيف يمكن استكمال المباريات ونحن فقدنا روحًا غالية“.

من جهته قال الطبيب العماني زكريا المحرمي معلقا على حادث وفاة مخلد الرقادي: ”مع وفاة اللاعب الرقادي أتمنى من وزارة الثقافة والرياضة اعتماد مقترح الدكتور قاسم بوجوب وجود مسعف حاصل على شهادة إنعاش في جميع الفرق الرياضية وتوفير أجهزة إزالة الرجفان في الأسواق والملاعب والمجمعات التجارية“.

ونشرت وكالة الأنباء العمانية في تغريدة عبر “تويتر” أن الرقادي توفي في المستشفى الذي نقل إليه إثر سقوطه أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق، ضمن الجولة السادسة من دوري “عمانتل” المحلي لكرة القدم.

ويظهر فيديو من الاستديو التحليلي للمباراة على القناة العمانية الرياضية، حيث اندهش المذيع بداية من عدم بدء المباراة في موعدها، ليتبين لاحقا أن هناك حالة وفاة في الملعب، ويعلن تأجيل مباراة الفريقين.