وفاة مخلد الرقادي لاعب مسقط قبل مباراة فريقه أمام السويق بالدوري العماني

توفي مخلد الرقادي، لاعب نادي مسقط العماني إثر سقوطه أثناء عمليات الإحماء لمباراة فريقه بالدوري المحلي ضد نادي السويق.

وفاة لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي بعد نقله إلى المستشفى إثر سقوطه أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق ضمن الجولة السادسة من دوري عمانتل لكرة القدم. #العمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 22, 2021

ونقل الرقادي إلى المستشفى بعد سقوطه، قبل إعلان وفاته اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء العمانية عبر تويتر :“وفاة لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي بعد نقله إلى المستشفى إثر سقوطه أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق ضمن الجولة السادسة من دوري عمانتل لكرة القدم“.

وكشفت تقارير إعلامية عمانية أن مخلد الرقادي تعرض إلى نوبة قلبية حادة خلال تدريبات الإحماء لفريقه، ما أدى إلى وفاته.

وتم نقل اللاعب بسيارة إسعاف إلى أقرب مستشفى، ولكن صعدت روحه إلى بارئها، قبل التدخل الطبي، ليفارق الحياة.

مخلد الرقادي، عماني الجنسية توفي عن عمر ناهز 29 عاما، وكان مدافعا لناديي مسقط وفنجاء، وكان أيضا لاعبا في المنتخب الوطني العماني.

وأصدر الاتحاد العماني لكرة القم بيانًا بعد وفاة اللاعب قال فيه: ”يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة القدم وكافة موظفي الاتحاد بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة – ومجلس إدارة نادي مسقط – وكافة منسوبي الوسط الرياضي؛ في وفاة المغفور له بإذن الله – اللاعب مخلد بن حمد الرقادي“.