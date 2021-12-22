إلغاء تدريب نادي النصر السعودي لإصابة طبيب الفريق بفيروس كورونا

قرر ميغيل روسو المدير الفني لنادي النصر السعودي، إلغاء تدريب الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، بسبب إصابة طبيب الفريق بفيروس كورونا.

وأصدر نادي النصر بيانًا قال فيه أن الفحوص الطبية أثبتت إصابة طبيب الفريق الدكتور ديڤيد ماركيز بفيروس كورونا، ما تسبب في إلغاء التدريب.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم مسحة طبية، وشملت كافة الأجهزة الإدارية والفنية والطبية واللاعبين.

وجاء قرار المدير الفني لفريق النصر ميغيل روسو إلغاء تدريب الفريق الأول اليوم والاكتفاء بإجراء فحوص كورونا، لأسباب احترازية وذلك لحين صدور نتائج الكشف الطبي التي أجراها الفريق اليوم الأربعاء.

🔴 إلغاء تدريبات نادي النصر السعودي بسبب إصابة طبيب الفريق بفيروس كورونا قرر المدير الفني لفريق #النصر ميغيل روسو إلغاء تدريب الفريق الأول اليوم والاكتفاء بإجراء فحوصات كورونا

وذلك بعد إصابة طبيب الفريق الدكتور ديڤيد ماركيز بفيروس #كورونا . pic.twitter.com/6UL1rryNLh — إرم سبورت (@EremSports) December 22, 2021

وضرب النصر أمس الثلاثاء، موعدا مع الهلال في دور الثمانية لكأس ملك السعودية لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على ضيفه الاتفاق الذي خاض معظم المباراة بعشرة لاعبين، اليوم الثلاثاء.

ولعب الاتفاق منقوصًا منذ الدقيقة 27 بعد طرد سعيد الربيعي عقب حصوله على إنذارين، لكن تأخر النصر في استغلال النقص العددي حتى سجل خالد الغنام هدف الفوز في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ويلتقي النصر والهلال في مباراة قمة بدور الثمانية، الشهر المقبل، بينما تأهل التعاون لمواجهة الاتحاد في الدور نفسه بعدما حول تأخره بهدفين إلى فوز ثمين 3-2 على الطائي.

واستعاد النصر توازنه بعد سلسلة من النتائج المخيبة، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة من 13 مباراة، قفز بها إلى المركز الخامس على سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما بقيّ الهلال في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، من 12 لقاء.