تقرير: جارديم يبلغ إدارة الهلال برغبته في عدم استمرار ماثيوس بيريرا

كشفت صحيفة ”الجزيرة“ أن البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أبلغ الإدارة بقيادة فهد بن نافل، بعدم رغبته في استمرار البرازيلي ماثيوس بيريرا معه ما دام يمارس عمله على رأس الجهاز الفني للفريق.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها يوم الأربعاء، إن ”إدارة الهلال والجهاز الإداري للفريق يسعيان إلى إعادة المياه إلى مجاريها بين المدرب واللاعب“.

وأوضحت نقلا عن مصادرها، أن ”إدارة الهلال قامت بحسم نسبة من مرتب شهر ديسمبر من المحترف البرازيلي ماثيوس بيريرا استناداً إلى اللوائح الداخلية المعتمدة في النادي، كعقابٍ له إثر اعتراضه على قرار جارديم باستبداله من منتصف الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام النصر الخميس الماضي“.

وخلال الشوط الثاني، قام المدرب البرتغالي باستبدال النجم البرازيلي من اللقاء، قبل أن تكشف اللقطات التلفزيونية عن عدم رضا اللاعب عن التبديل ودخوله في مشادة كلامية مع المدرب.

وكان ليوناردو جارديمر قد استبعد بيريرا من مباراة الهلال ضد الرائد في كأس خادم الحرمين الشريفين بقرار انضباطي.

ولعب الهلال ضد الرائد على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين دون رد.

وقال جارديم خلال تصريحاته بعد المباراة: ”استبعاد بيريرا من المواجهة جاء بعد قرار انضباطي، ودائمًا ما نحل مشاكلنا داخليا، ومستقبلًا سننهي كل الأمور“.

وعلق بيريرا بعد المباراة على الأزمة في تصريحات تلفزيونية، قائلا: ”أي لاعب لا يفضل الخروج من المباراة في مثل هذه المواجهات، قد يكون التغيير في مصلحة الفريق، وهذا قرار المدرب في النهاية، جميعنا يتمتع بالجودة العالية ونستحق أن نلعب مباراة كاملة، وتصرفي كان خاطئا“.

وانضم بيريرا إلى الهلال، قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، صيف 2021، مقابل 17 مليون يورو في الصيف الماضي، كأغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية، ولم ينجح حتى الآن في تسجيل أي هدف في أي مباراة رسمية.

يذكر أن عقد جارديم مع الهلال سينتهي بنهاية الموسم الحالي ما لم يتفق الطرفان على التمديد، بينما عقد بيريرا سيمتد حتى منتصف 2026.

ويحتل الهلال المركز الرابع بجدول الدوري السعودي بـ21 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الاتحاد ”المتصدر“.