تقرير: كويلار يسعى للرحيل عن نادي الهلال من أجل كأس العالم 2022

بات مستقبل جوستافو كويلار، لاعب نادي الهلال السعودي ومنتخب كولومبيا، معلقا في الهواء رغم أنه كان أحد أكثر اللاعبين اللذين يعتمد عليهم رينالدو رويدا، المدير الفني للمنتخب الكولومبي.

ولم يتبق سوى أقل من عام واحد على انطلاق كاس العالم 2022 في قطر ولا يزال المنتخب الكولومبي يخوض معركة التأهل، حيث يسعى اللاعبون للحصول على فرصة للمشاركة في البطولة الأبرز في العالم.

لذلك يفكر كويلار البالغ عمره 29 عاما، في الرحيل عن نادي الهلال حتى يحظى بفرصة أكبر لدخول تشكيلة كولومبيا في مونديال قطر العام المقبل.

وأكمل كويلار بالفعل عامين في نادي الهلال، ومع ذلك يريد اللاعب الرحيل حتى يكون فرصته أكبر للانضمام للمنتخب الكولومبي، رغم أن عقده مع ”الزعيم“ ينتهي في 2023، الأمر الذي يعقد وضعه.

وكشف الصحفي الكولومبي فيليبي سييرا، عبر حسابه على ”تويتر“، عن أن كويلار لديه خيارات متاحة بالفعل في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الصحفي، إن كويلار يسعى للرحيل عن الهلال السعودي ولديه عرض من فالنسيا الإسباني وآخر من غلطة سراي التركي الذي يسعى للتعاقد معه على سبيل الإعارة.

🚨 EXCL. Gustavo Cuéllar (29) negocia su salida de #AlHilal y tiene propuestas de #Valencia (negociación), #Galatasaray (busca cesión) y un club de la #MLS 👀 El colombiano ha recibido llamadas del #Brasileirão y del #ClubAmérica. Los detalles mañana en El @CamerinoBetPlay 🔥 pic.twitter.com/rCQe1gOZA2 — Pipe Sierra (@PSierraR) December 20, 2021

كما أن أحد أندية الدوري الأمريكي للمحترفين يسعى للتعاقد معه وكذلك كلوب أمريكا المكسيكي ونادي برازيليانو البرازيلي وأندية برازيلية اخرى.

وخاض كويلار أكثر من 70 مباراة مع نادي الهلال مقابل 21 مباراة مع المنتخب الكولومبي، لكنه لم يكن موجودا ضمن تشكيلة الأرجنتيني خوسيه بيكرمان في كأس العالم الأخيرة في روسيا عام 2018.

وأشارت تقارير صحفية كولومبية إلى أن رويدا أكد لكويلار أنه لن يحصل على فرصة المشاركة في كأس العالم، إذا ما ظل في صفوف الهلال لذلك يسعى اللاعب بشدة للرحيل.

وتعاقد الهلال مع كويلار في أغسطس/آب 2019 قادما من فلامنغو البرازيلي في صفقة كلفت خزينة حامل لقب الدوري السعودي 7.5 مليون يورو لمدة أربعة مواسم.

ويحتل الهلال حاليا المركز الرابع في الدوري السعودي برصيد 21 نقطة من 12 مباراة، متأخرا بفارق خمس نقاط عن الاتحاد المتصدر، وقد ضرب الهلال موعدا مع النصر في دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين في قمة كبيرة بين قطبي الرياض.