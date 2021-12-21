فييتو نجم نادي الهلال السعودي على رادار فالنسيا

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن فالنسيا وضع الأرجنتيني لوسيانو فيتتو، لاعب نادي الهلال السعودي، ضمن اهتماماته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

وقال موقع elgoldigital الإسباني، إن فالنسيا يريد التخلص من مانو باييخو الذي خاض عدة دقائق فقط هذا الموسم، لكنه في ذات الوقت يسعى للتعاقد مع بديل وقد وضع لاعبه السابق فييتو البالغ عمره 28 عاما ضمن اهتماماته.

ويسعى خوسيه بوردالاس، المدير الفني للفريق، للتعاقد مع لاعب بديل قبل الاستغناء عن باييخو، وقد اختار فييتو لهذا الهدف لأنه يعرف الليغا جيدًا، وكذلك فالنسيا حيث لعب للنادي منذ عدة مواسم لكن لمدة ستة شهور فقط.

وسينتهي الأمر بمانو باييخو بمغادرة فالنسيا في يناير/كانون الثاني القادم، حيث يبدو قادش الأقرب للتعاقد معه نظرا لأنه سبق له اللعب في النادي ونشأ بين صفوفه.

ومع ذلك، في الساعات الأخيرة تحرك قادش نحو التعاقد مع أبيل رويز مما يعني أن أبواب قادش قد يتم غلقها أمام مانو باييخو، الذي يمكنه أخيرًا الانتقال إلى خيتافي أو ليفانتي.

وفي المقابل ظهر في الساعات الأخيرة أيضا اسم فييتو لاعب الهلال، الذي ساهم في فوز حامل لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان بلقب دوري أبطال آسيا مؤخرا.

والآن، بعد موسمين في صفوف الزعيم، يمكن لفييتو أن يعود لليغا، حيث سبق له بالفعل الدفاع عن ألوان أندية أتلتيكو مدريد وفياريال وإشبيلية وكذلك فالنسيا.

وأشار الموقع ذاته إلى أنه حتى ينضم فييتو لفالنسيا يحتاج لاستغناء الهلال عنه نظرا لارتباطه بعقد مع النادي السعودي حتى عام 2024، وذلك لن يتحقق إلا من خلال تقديم عرض من فالنسيا وهذا ما لم يحدث بعد.

ورحل فييتو عن ريسنغ كلوب الأرجنتيني في منتصف عام 2014 لينتقل إلى فياريال، وخلال ست سنوات لعب لأندية أتلتيكو مدريد وإشبيلية وفالنسيا في إسبانيا وفولهام الإنجليزي قبل انتقاله إلى سبورتنغ لشبونة في 2019 ومنه إلى الهلال العام الماضي في عقد مدته أربعة أعوام مقابل نحو ثمانية ملايين دولار.

ويحتل الهلال حاليا المركز الرابع في الدوري السعودي برصيد 21 نقطة من 12 مباراة، متأخرا بفارق خمس نقاط عن الاتحاد المتصدر.

وضرب الهلال موعدا مع النصر في دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين في قمة سعودية كبيرة بين قطبي الرياض.