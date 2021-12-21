جماهير النصر تهتف ضد عبدالرزاق حمدالله بعد الفوز على الاتفاق (فيديو)

وجهت جماهير نادي النصر السعودي إهانات للاعبها السابق، المغربي عبدالرزاق حمدالله، عقب مواجهة الاتفاق، يوم الثلاثاء، في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتداول رواد موقع ”تويتر“ فيديو للجماهير وهي تخرج من المدرجات لتحتفل بفوز ”العالمي“ على الاتفاق بهدف دون ردٍ، في لقاء جمعهما على ملعب مرسول بارك، في ثُمن النهائي.

وقامت جماهير النصر بالهتاف: ”حمدالله يا بكاية“، وهو ما دفع جمهور الاتحاد للدفاع عن لاعبها الجديد.

وكان نادي الاتحاد أعلن مؤخرًا تعاقده رسميًا مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة موسم ونصف الموسم.

ويأتي تعاقد الفريق الغربي مع المهاجم صاحب الـ ”30 عامًا“، بعدما أنهت إدارة نادي النصر عقد حمدالله، لأسباب وصفتها بالقانونية والمشروعة، مطلع الشهر الجاري.

وانتقل حمدالله إلى النصر كلاعب حر، في صيف 2018، وأصبح هدافًا تاريخيًا للدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 هدفًا، كما ساهم بالفوز ببطولة الدوري ذلك الموسم، وبطولة كأس السوبر السعودي ”مرتين“.

ولعب ”حمدالله“ مع النصر 107 مباريات في كافة البطولات سجل خلالها 112 هدفًا، وصنع 24.

وسيصبح الاتحاد النادي رقم 8 في مسيرة اللاعب، الذي لعب في المغرب والنرويج إضافة إلى الصين، وقطر، قبل قدومه إلى السعودية.

وضرب النصر موعدًا مع الهلال في دور الثمانية لكأس ملك السعودية لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على ضيفه الاتفاق الذي خاض معظم المباراة بعشرة لاعبين، اليوم الثلاثاء.

ولعب الاتفاق منقوصًا منذ الدقيقة 27 بعد طرد سعيد الربيعي عقب حصوله على إنذارين، لكن تأخر النصر في استغلال النقص العددي حتى سجل خالد الغنام هدف الفوز في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وكاد حسن العمري أن يفتتح التسجيل للنصر في الدقيقة العاشرة، لكن تسديدته ارتدت من القائم الأيمن.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تصدى الجزائري رايس مبولحي، أفضل حارس في كأس العرب الأخيرة، لتسديدة قوية من عبد الفتاح آدم الذي أهدر فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 61 عندما سدد في يد مبولحي من وضع انفراد.

كما رد القائم تسديدة البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويلتقي النصر والهلال في مباراة قمة بدور الثمانية، الشهر المقبل، بينما تأهل التعاون لمواجهة الاتحاد في الدور ذاته بعدما حول تأخره بهدفين إلى فوز ثمين 3-2 على الطائي.