بطلها تاليسكا.. مشادة بين لاعبي النصر والاتفاق عقب نهاية مواجهتهما في كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

شهدت مباراة النصر ضد الاتفاق، التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مشادة بين اللاعبين إثر نهاية المباراة، كان بطلها البرازيلي تاليسكا.

ونشرت صحيفة ”الشرق الأوسط“، عبر حسابها على تويتر، يظهر محاولة أحد لاعبي الاتفاق الاشتباك مع تاليسكا، الذي ابتعد بدوره عن اللاعب واتجه لحكم المباراة لتنبيهه لما يحدث، وسعى لاعبو النصر لتهدئة لاعب الاتفاق ولكنه أصر على محاولة الاشتباك مع النجم البرازيلي.

ولم يظهر ما السبب وراء رغبة لاعب الاتفاق للاشتباك مع النجم البرازيلي، ولكن ظهر بعد ذلك عدة فيديوهات تظهر قيام تاليسكا بالاشتباك مع أحد لاعبي الاتفاق داخل منطقة الجزاء خلال مجريات المباراة.

وطالب العديد من المتابعين لجنة الانضباط أن تقوم بإيقاف اللاعب البرازيلي بسبب سلوكه العنيف مع نجم الاتفاق.

وقال معن القويعي عبر حسابه على تويتر: ”الأعزاء في لجنة الانضباط والأخلاق، اللقطة واضحة، والشارع الرياضي ينتظر تدخلكم ”الصارم“، ويخشى من التغاضي كما حصل سابقًا في لقطة أنسيلمو وتدخله على لاعب الهلال سالم الدوسري“.

الأعزاء في #لجنة_الانضباط_والأخلاق اللقطة واضحة و الشارع الرياضي ينتظر تدخلكم "الصارم" و يخشى من التغاضي كما حصل سابقاً في لقطة انسيلموا و تدخله على لاعب #الهلال سالم الدوسري..#ايقاف_تاليسكا #النصر_الاتفاق pic.twitter.com/aOhO8Ybjjh — معن القويعي (@MaanAlquiae) December 21, 2021

وتأهل فريق النصر إلى دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب فوزه على الاتفاق 1 / صفر، اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 من البطولة.

ويدين النصر بالفضل في هذا الفوز للاعبه خالد الغنام الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.

وكان الاتفاق أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 بعد طرد سعيد الربيعي.

وضرب النصر موعدًا مع الهلال في دور الثمانية من البطولة.

كما تأهل أيضًا الفيحاء إثر فوزه على أبها 4 / صفر.

وتقدم باناجيوتيس تاختسيديس للفيحاء في الدقيقة 19 من ضربة جزاء، قبل أن يسجل مالك عبد المنعم الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 47 سجل أمادو موتاري الهدف الثالث، ثم أضاف زميله رامون لوبيز الهدف الرابع في الدقيقة 83.

ويلتقي الفيحاء في دور الثمانية مع الباطن.

بينما تأهل التعاون لمواجهة الاتحاد في الدور ذاته بعدما حول تأخره بهدفين إلى فوز ثمين 3-2 على الطائي.

وتقدم الطائي بهدفي دنر غوميز، وفهد الجهني، في الدقيقتين 30 و53.

لكن الكاميروني لياندر تاوامبا سجل هدفين للتعاون في الشوط الثاني بينهما هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

وقلص تاوامبا الفارق في الدقيقة 65 قبل أن يدرك الأرجنتيني كاكو التعادل للتعاون في الدقيقة 81 بتسديدة رائعة من عند حافة منطقة الجزاء.