كأس خادم الحرمين الشريفين.. النصر يعبر الاتفاق ويضرب موعدا مع الهلال في ربع النهائي

حقق فريق النصر فوزا ثمينا على حساب نظيره الاتفاق، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في إطار دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

سجل هدف النصر خالد الغنام مع الدقيقة 50 من تصويبة رائعة بيمناه من داخل منطقة جزاء الاتفاق.

وبهذه النتيجة، تأهل النصر إلى الدور ربع النهائي من البطولة، ليضرب موعدا ناريا مع الهلال، يوم 14 فبراير المقبل، بعدما نجح بدوره في التأهل إلى الدور ربع النهائي عقب فوزه على الرائد بهدفين دون رد.

هدددددف!⚽️

د50' الهدف الأول لـ النصر عن طريق خالد الغنام النصر 1 × 0 الاتفاق#النصر_الاتفاق

⁧#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/NH2UeNelK8 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 21, 2021

وحصل سعيد الربيعي، لاعب الاتفاق، على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخله العنيف على أندرسون تاليسكا، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه عند الدقيقة 26، ليُكمل الاتفاق المباراة بعشرة لاعبين.

وبعد طرد الربيعي، واصل لاعبو النصر الضغط بقوة، لاستغلال النقص العددي في صفوف الخصم، وسط دفاعي قوي، وسدد عبدالله الخيبري كرة قوية لكنها مرت أعلى العارضة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة النصر ضد الاتفاق بالتعادل بنتيجة 0/0.

وفي الشوط الثاني، سعى لاعبو النصر لتسجيل الهدف الثاني والوصول لمرمى الاتفاق في أكثر من كرة.

وأطلق تاليسكا قذيفة في الوقت الضائع ارتطمت بالقائم، ليطلق بعدها حكم المباراة الصافرة بفوز نصراوي بهدف نظيف.

نهاية المباراة: ⏰ التعاون يتمكن من الفوز على ضيفه الطائي بنتيجة 3-2 في سابع مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.#أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/Fzk8zWaPkZ — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 21, 2021

التعاون يواجه الاتحاد

وفي مواجهة أخرى، اقتنص نادي التعاون بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الطائي بثلاثة أهداف لاثنين.

ويضرب التعاون، بهذه النتيجة، موعدًا ناريًا مع الاتحاد في ربع نهائي الكأس.

تقدم الطائي بهدفين متتاليين في الدقيقتين 31 و53، عن طريق دينير غوميز وفهد الجهني.

وعاد التعاون إلى المباراة، حيث قلل الكاميروني لياندر تاوامبا الفارق في الدقيقة 66.

وعادل أليخاندرو روميرو النتيجة قبل النهاية بـ8 دقائق، قبل أن يخطف تاوامبا بطاقة التأهل للتعاون في الوقت بدل الضائع.

يذكر أن آخر 4 نسخ من كأس خادم الحرمين الشريفين شهدت 4 أبطال مختلفين، حيث حصل الاتحاد على اللقب موسم 17/18، والتعاون بطل موسم 18/19، والهلال بطل موسم 19/20، والفيصلي موسم 20/21.

الأهلي يخرج الفيصلي

كما حسم الأهلي تأهله على حساب الفيصلي بالفوز بهدفين مقابل هدف، في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

بهذه النتيجة يتأهل الأهلي رسميا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، ليواجه فريق الشباب، منتصف شهر فبراير المقبل.

تقدم الفيصلي بالهدف الأول في المباراة عن طريق رومان أمالفيتانو بعد متابعته لركلة ركنية تم تنفيذها قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل البرازيلي دانكلير بيريرا هدف التعادل للأهلي عند الدقيقة 63 من عمر المباراة.

وتمكن الدولي السوري عمر السومة من تسجيل هدف الفوز لـ “الراقي” عند الدقيقة 88 من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من حسين المقهوي وضعته أمام الشباك الخالية بعد خروج حارس الفيصلي.

وودع الفيصلي منافسات كأس الملك، بعد أن توج بلقب النسخة الماضية على حساب التعاون.