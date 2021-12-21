الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة نهائي كأس الأمير بين الكويت والقادسية

يستضيف ملعب (جابر الأحمد) الدولي المباراة المرتقبة بين الكويت والقادسية في نهائي بطولة كأس أمير الكويت مساء اليوم الثلاثاء.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح نهائي كأس الأمير بين الكويت والقادسية، في هذه السطور:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السادسة و45 دقيقة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الكويت على ملعب (جابر الأحمد).

وتذاع المباراة عبر قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق خالد الحدي وقناة أبوظبي الرياضية الـ3 بصوت المعلق أحمد الحامد.

مشوار الفريقين

تأهل فريق الكويت إلى نهائي البطولة بتفوقه على منافسه الساحل بنتيجة 1-0 في دور الستة عشر ثم تغلب على خيطان بنتيجة 2-0 في ربع النهائي ثم فاز على كاظمة بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.

وصعد فريق القادسية بعد تغلبه على التضامن بنتيجة 1-0 في دور الستة عشر ثم أقصى برقان بنتيجة 2-0 في ربع النهائي ثم تغلب على العربي بنتيجة 1-0 في نصف النهائي.

وكان آخر لقاء بين الفريقين أقيم يوم الـ3 من ديسمبر الجاري في بطولة الدوري وفاز الكويت بنتيجة 3-0.

ويتقابل الفريقان للمرة الأولى في كأس أمير الكويت بعد نهائي نسخة 2019 التي أقيمت يوم الـ23 من أبريل من ذلك العام وفاز وقتها فريق الكويت بنتيجة 2-0.

ويحمل القادسية بالتساوي مع العربي الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس الأمير برصيد 16 مرة ويليهما فريق الكويت برصيد 14 مرة.

وفاز الكويت بلقب كأس الأمير في نسخة 2019 بينما كانت النسخة الأخيرة للقادسية عام 2015.

أسلحة الكويت

يدخل الكويت المواجهة باحثًا عن التفوق واقتناص اللقب مع مدربه التونسي المخضرم نبيل معلول.

وقال معلول في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن ”الحظوظ متساوية والفريقين بمثابة كتاب مفتوح لبعضهما بعضا“.

وأوضح أن الفريق الأكثر هدوءًا وتركيزًا سيكون الفائز بالمواجهة مؤكدًا أن مثل هذه المواجهات قائمة على التفاصيل الصغيرة.

وأشار إلى أنها مباراة لا تقبل القسمة على اثنين وتجمع بين فريقين كبيرين والاستعدادات كانت جيدة من جانب فريقه.

ويلعب معلول بطريقة 4-2-3-1 بوجود حميد القلاف في حراسة المرمى وأمامه رباعي خط الدفاع فهد الهاجري وريان ماكجوان وسلطان الفرج وسامي الصانع.

ويقود خط الوسط مهدي برحمة وبجوارهما عبد المحسن التركماني وعلي حسين مع ثلاثي الهجوم يوسف الرشيدي وديوميريسي مبوكاني وفيصل زايد.

أوراق القادسية

يسعى القادسية لرد اعتباره بعد الخسارة أمام الكويت في الدوري، كما أنه يبحث عن استعادة بطولة كأس الأمير منذ 6 أعوام.

واعترف الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني للقادسية في المؤتمر الصحفي بأن فريقه عانى بعض الأخطاء التي حاول تصحيحها في الفترة الأخيرة وعلاجها.

وأوضح مضوي أن الفرق الكبيرة دائمًا ما تعيش تحت ضغط هائل؛ لأن هدفها تحقيق الألقاب والبطولات.

وأكد أنه حاول تصحيح الأمور وعلاج الأخطاء التكتيكية والفردية بجانب أنه حاول التعامل نفسيًّا مع لاعبيه وشحذ الهمم لتحقيق الفوز باللقب.

ويعتمد مضوي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى خالد الرشيدي وأمامه رباعي خط الدفاع علي فايز وخالد إبراهيم وراشد الدوسري وتراشي.

ويقود خط الوسط محمد خليل وبجواره فهد الأنصاري وعلى الأطراف عيد الرشيدي وأحمد الظفيري مع ثنائي الهجوم بدر المطوع وروماريو ويليامز.

وقال المدرب المصري عماد سليمان المدير الفني الأسبق لفريق الجهراء الكويتي لـ“إرم نيوز“ إن المباريات النهائية خارج أي توقعات أو حسابات.

وأوضح أن مواجهة الكويت والقادسية صعبة وخارج التوقعات على الإطلاق، مؤكدًا أن الصراع التكتيكي بين مضوي ومعلول سيجعل المباراة مثيرة ومميزة.

وأشار إلى أن القدرات الهجومية للكويت والقادسية ستحسم معالم هذه المواجهة خاصة أن الفريقين لديهما بعض الأخطاء الدفاعية، وإنْ كان الكويت الأكثر تنظيمًا داخل الملعب ولكن القادسية يملك عناصر صاحبة خبرة وخاصة بدر المطوع.