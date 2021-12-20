لجنة الانضباط ترفض استئناف نادي الهلال ضد مشاركة حمدي النقاز لاعب الأهلي

أكدت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض الاستئناف الذي تقدم به نادي الهلال ضد مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي أمام الزعيم، في مواجهة الفريقين في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم الهلال باحتجاج على مشاركة حمدي النقاز في مواجهة الفريقين في أكتوبر الماضي، ويعتقد الهلال بعدم قانونية مشاركة النقاز.

تقرير: إدارة الاتحاد تنتظر مبلغا ماليا من الهلال بعد ضمه سعود عبدالحميد https://t.co/XSLYm0bU7y pic.twitter.com/kiM82UqZcF — إرم سبورت (@EremSports) December 19, 2021

وقالت لجنة الانضباط، اليوم الإثنين، إنه تم رفض الاستئناف من حيث الموضوع وتأييد قرار لجنة الانضباط والأخلاق برفض احتجاج الهلال على مشاركة اللاعب، وأكدت أن القرار غير قابل للطعن.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد رفضت الاحتجاج الذي تقدم به نادي الهلال لدى اتحاد الكرة على مشاركة النقاز، لاعب الأهلي، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1.

وكان النقاز قد وقع للزمالك المصري لمدة 3 مواسم، ولكن لم يتم قيده بسبب العقوبات على القلعة البيضاء من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، التي حرمت المارد الأبيض من القيد لفترتي انتقالات، ما جعله ينتقل للأهلي السعودي.

ولم يكن احتجاج الهلال هو الأول من نوعه على مشاركة حمدي النقاز، إذ سبقه في الشكوى نادي الطائي قبل أن يرفض اتحاد الكرة الاحتجاج.

ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي ويملك الزعيم 20 نقطة من 13 مباراة، ويتأخر بـ6 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 12 مباراة.

التأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين

واليوم الإثنين، تأهل الهلال إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوز الزعيم 2/0 على الرائد، في إطار مباريات دور الـ16.

احتفال غريب من علي البليهي في مباراة الهلال والرائد https://t.co/ArPj95qXjB pic.twitter.com/2t8F6TnVeQ — إرم سبورت (@EremSports) December 20, 2021

تقدم الأرجنتيني لوسيانو فيتو بالهدف الأول للهلال أمام الرائد، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلاعب بمدافعي الرائد.

في حين تكفل البيروفي آندري كاريلو بتوقيع الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 75، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة من لوسيانو فيتو، ليتأهل الزعيم إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وواصل الهلال نتائجه المميزة أمام الرائد في مختلف المسابقات، حيث إن آخر خسارة للهلال أمام الرائد في مختلف المسابقات كانت عام 2013، ومنذ ذلك الحين فاز الزعيم 17 مرة، وتعادلا مرتين.

ومن المقرر أن يلعب الهلال في ربع النهائي مع المتأهل من مباراة النصر والاتفاق، التي تقام غدا الثلاثاء.