احتفال غريب من علي البليهي في مباراة الهلال والرائد

احتفل علي البليهي بطريقة غريبة بعد تسجيله هدفا في مباراة فريقه الهلال مع الرائد، لحساب مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الإثنين.

وحصل الهلال على ركلة ركنية، لعبها الأرجنتيني لوسيانو فيتو وضعها علي البليهي في المرمى، قبل أن يخلع حذاءه ويضعه على وجهه كأنه يجري مكالمة هاتفية، قبل أن يرمي الحذاء في الأعلى.

حكم المباراة يلغي هدف الهلال الثاني بعد العودة لتقنية الـ VAR #الهلال_الرائد#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#قنوات_SSC pic.twitter.com/zbWW9hIZnv — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 20, 2021

لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو ”VAR“ بداعي التسلل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال 1/0 سجله لوسيانو فيتو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلاعب بمدافعي الرائد.

ويسعى الهلال لمواصلة نتائجه الإيجابية أمام الرائد، وضمان التأهل إلى ربع النهائي، علما أن آخر خسارة للهلال أمام الرائد في مختلف المسابقات كانت عام 2013، ومنذ ذلك الحين فاز الزعيم 16 مرة، وتعادلا مرتين.

ردة فعل علي البليهي بعد الغاء حكم المباراة للهدف بداعي التسلل.#الهلال_الرائد#قنوات_SSC pic.twitter.com/2uoBYHnVTR — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 20, 2021

ويلعب المتأهل من مباراة الهلال والرائد مع المتأهل من مباراة النصر والاتفاق.

ويسعى الهلال إلى العودة لطريق الانتصارات، حيث لم يحقق الزعيم أي فوز منذ تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا يوم 23 نوفمبر الماضي، بعد الفوز 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية.

وتعادل الهلال مع أبها والفيحاء، في حين خسر من النصر 0/2، يوم الخميس، في أول ثلاث مباريات بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا.

وتأهلت أندية الشباب والباطن والاتحاد إلى ربع النهائي، في حين يلعب الهلال مع الرائد، والفيحاء مع أبها، والنصر مع الاتفاق، والتعاون مع الطائي، والأهلي مع الفيصلي، في بقية مباريات دور الـ16.

وفي حال تأهل الهلال على حساب الرائد، والنصر أمام الاتفاق، فإن الهلال والنصر سيلعبان في ربع النهائي يوم 14 فبراير المقبل.

وتقام مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين بداية من دور الـ16 بمشاركة أندية دوري المحترفين السعودي للعام الثاني على التوالي، بسبب ضغط جدول المباريات في الموسم الجديد الذي سيشهد التصفيات الآسيوية المشتركة، إضافة إلى بطولة كأس العرب، إلى جانب مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

يشار إلى أن النادي الأهلي هو أكثر نادٍ توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وفي رصيده 13 لقبًا، ويأتي بعده الهلال والاتحاد وقد حصد كل منهما 9 ألقاب، في حين نال النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات، مقابل 3 ألقاب للشباب.