مراد باتنا: الاتحاد فريق كبير وليس بحاجة أخطاء من الحكم (فيديو)

انتقد المهاجم المغربي مراد باتنا لاعب نادي الفتح أداء الحكم خالد صلوي في مواجهة الاتحاد في إطار مباريات دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الإثنين.

وسجل مراد باتنا هدفين ليتقدم الفتح 2/0 على الاتحاد بعد 22 دقيقة، لكن الاتحاد انتفض وسجل 3 أهداف بينها هدف من ركلة جزاء ليطيح العميد بالفتح ويتأهل إلى ربع النهائي.

جانب من الأحداث التي شهدتها مباراة الفتح والاتحاد بعد نهايتها .#الفتح_الاتحاد#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#قنوات_SSC pic.twitter.com/8vl4SARMV0 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 20, 2021

وقال باتنا في تصريحات صحفية بعد نهاية المباراة: ”كان عندنا غيابات، لكن اللاعبين الآخرين قدموا مباراة كانت في المستوى، الاتحاد ضغط في الشوط الثاني“.

وأضاف: ”عندي تساؤل ”الحكم اليوم (خالد صلوي) في ضربة الجزاء الأولى، هو نفس الحكم الذي أدار لنا مباراة أمام الأهلي وحصلنا على 3 ركلات جزاء بسبب لمسات اليد ولم يحتسبها“.

وتابع باتنا: ”إذا الكرة لمست اليد هل ضربة جزاء أم لا؟ ضربة الجزاء أعادت الاتحاد إلى المباراة، الاتحاد في الشوط الثاني ضغط علينا، ولديه لاعبون في المستوى وقدم مباراة ممتازة“.

مراد باتنا – لاعب #الفتح :

الاتحاد فريق كبير، وليس بحاجة لأن يحصل على أخطاء من الحكم ومساعدة أن يعود للمباراة.#الفتح_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/jJD4lqiaGV — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 20, 2021

وعن احتجاجات لاعبي الفتح على الحكم خالد صلوي بعد صافرة المباراة قال باتنا: ”نسأل عن ضربة الجزاء، الاتحاد فريق كبير وعنده لاعبون في المستوى، لا ينتظر الحكم حتى يرجع في المباراة“.

واحتج لاعبو الفتح بشدة على الحكم بمجرد إطلاق صافرة نهاية المباراة وتأهل الاتحاد إلى ربع النهائي، حيث نزل أفراد من قوات المهمات والواجبات الوطنية لحماية الحكم الذي أشهر عدة بطاقات صفراء وحمراء، كما أظهرت الكاميرات تصفيق باتنا وكريستيان كويفا للحكم على ما يبدو في سخرية من الحكم، علما أن الحكم طرد اللاعب البيروفي.

وتأهل الاتحاد إلى ربع النهائي حيث من المقرر أن يلعب مع المتأهل من مواجهة التعاون والطائي.

سيناريو درامي

وتقدم مراد باتنا بالهدف الأول للفتح بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة فشل مارسيلو غروهي حارس الاتحاد في صدها.

ومن ركلة ركنية لعبها كريستيان كويفا وصلت الكرة إلى باتنا الذي سددها بطريقة رائعة بتسديدة يسارية أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ومنح الحكم الاتحاد ركلة جزاء سجل منها المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول على تقدم الفتح 2/1.

وعاد روماريو وسجل الهدف الثاني له وللاتحاد في الدقيقة 75، بضربة رأسية مستغلا كرة عرضية من عبدالرحمن علي العبود.

وفي الدقيقة 90+2 سجل برونو هنريكي هدف التأهل للاتحاد.