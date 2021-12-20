ريمونتادا رائعة تقود نادي الاتحاد لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الفتح (فيديو)

تأهل نادي الاتحاد إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه الدرامي والمثير 3/2 على الفتح، اليوم الإثنين، في مباريات دور الـ16.

وسجل المهاجم المغربي مراد باتنا هدفين في الدقيقتين 17 و22، ليتقدم الفتح 2/0 على الاتحاد في البداية.

هدددددف!⚽️

د17' الهدف الأول لـ الفتح عن طريق مراد باتنه .

الفتح 1 × 0 الاتحاد#الفتح_الاتحاد#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#قنوات_SSC pic.twitter.com/o8QzmP5kPT — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 20, 2021

وجاء الهدف الأول لباتنا من تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة فشل مارسيلو غروهي حارس الاتحاد في صدها.

وحصل الفتح على ركلة ركنية لعبها كريستيان كويفا وسجلها باتنا بطريقة رائعة بتسديدة يسارية أرضية من داخل منطقة الجزاء.

هدددددف!⚽️

د22' الهدف الثاني لـ الفتح عن طريق مراد باتنه .

الفتح 2 × 0 الاتحاد#الفتح_الاتحاد#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#قنوات_SSC pic.twitter.com/e6XKehgTVU — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 20, 2021

ومنح الحكم الاتحاد ركلة جزاء سجل منها المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول على تقدم الفتح 2/1.

وعاد روماريو ريكاردو دا سيلفا وسجل الهدف الثاني له وللاتحاد في الدقيقة 75، بضربة رأسية مستغلا كرة عرضية من عبدالرحمن علي العبود.

وفي الدقيقة 90+2 سجل برونو هنريكي هدف التأهل للاتحاد.

هدددددف!⚽️

د37' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق رومارينهو.

الفتح 2 × 1 الاتحاد#الفتح_الاتحاد#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#قنوات_SSC pic.twitter.com/35FJrB2Toj — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 20, 2021

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد في ربع النهائي مع المتأهل من مباراة التعاون والطائي.

وفي وقت سابق تأهل الباطن إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز 1/0 على الحزم، سجله فابيو أبرو في الدقيقة 90+5، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ومن المقرر أن يلعب الباطن في ربع النهائي مع الفائز من مباراة الفيحاء وأبها التي من المقرر تلعب غدا الثلاثاء.

هدددددف!⚽️

د75' الهدف الثاني لـ الاتحاد عن طريق رومارينهو.

الفتح 2 × 2 الاتحاد#الفتح_الاتحاد#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#قنوات_SSC pic.twitter.com/7oC0DhPoZr — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 20, 2021

ويوم أمس الأحد، بات نادي الشباب أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه الكبير بنتيجة 5/0 على منافسه ضمك، على استاد الملك فهد الدولي، في العاصمة الرياض.

ويلعب الشباب في ربع النهائي مع الفائز من مباراة الأهلي والفيصلي.

وفي وقت لاحق يلعب الهلال مع الرائد في دور الـ16.

هدددددف!⚽️

د90+2' الهدف الثالث لـ الاتحاد عن طريق برونو هنريكي.

الفتح 2 × 3 الاتحاد#الفتح_الاتحاد#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#قنوات_SSC pic.twitter.com/pQj2MyrdtO — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 20, 2021

وكان الفيصلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه 3/2 على التعاون في المباراة النهائية.

يشار إلى أن النادي الأهلي هو أكثر نادٍ توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وفي رصيده 13 لقبًا، ويأتي بعده الهلال والاتحاد وقد حصد كل منهما 9 ألقاب، في حين نال النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات، مقابل 3 ألقاب للشباب.

وتقام مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين بداية من دور الـ16، بمشاركة أندية دوري المحترفين السعودي للعام الثاني على التوالي.

هدددددف!⚽

د90+6' الهدف الأول لـ الباطن عن فابيو أبرو الباطن 1 x الحزم 0 #الباطن_الحزم#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#قنوات_SSC pic.twitter.com/T3ltoyy5UG — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 20, 2021

وفي أبريل الماضي، أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم استمرار قصر المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين على أندية الدوري السعودي للمحترفين، وقال في بيان إنه اعتمد القرار بسبب ضغط جدول المباريات في الموسم الجديد الذي سيشهد التصفيات الآسيوية المشتركة، إضافة إلى بطولة كأس العرب، إلى جانب مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.