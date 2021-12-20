رياضة

ريمونتادا رائعة تقود نادي الاتحاد لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الفتح (فيديو)
تاريخ النشر: 20 ديسمبر 2021 16:45 GMT
تاريخ التحديث: 20 ديسمبر 2021 17:10 GMT

ريمونتادا رائعة تقود نادي الاتحاد لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الفتح (فيديو)

تأهل نادي الاتحاد إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه الدرامي والمثير 3/2 على الفتح، اليوم الإثنين، في مباريات دور الـ16. وسجل المهاجم المغربي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تأهل نادي الاتحاد إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه الدرامي والمثير 3/2 على الفتح، اليوم الإثنين، في مباريات دور الـ16.

وسجل المهاجم المغربي مراد باتنا هدفين في الدقيقتين 17 و22، ليتقدم الفتح 2/0 على الاتحاد في البداية.

وجاء الهدف الأول لباتنا من تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة فشل مارسيلو غروهي حارس الاتحاد في صدها.

وحصل الفتح على ركلة ركنية لعبها كريستيان كويفا وسجلها باتنا بطريقة رائعة بتسديدة يسارية أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ومنح الحكم الاتحاد ركلة جزاء سجل منها المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول على تقدم الفتح 2/1.

وعاد روماريو ريكاردو دا سيلفا وسجل الهدف الثاني له وللاتحاد في الدقيقة 75، بضربة رأسية مستغلا كرة عرضية من عبدالرحمن علي العبود.

وفي الدقيقة 90+2 سجل برونو هنريكي هدف التأهل للاتحاد.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد في ربع النهائي مع المتأهل من مباراة التعاون والطائي.

وفي وقت سابق تأهل الباطن إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز 1/0 على الحزم، سجله فابيو أبرو في الدقيقة 90+5، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ومن المقرر أن يلعب الباطن في ربع النهائي مع الفائز من مباراة الفيحاء وأبها التي من المقرر تلعب غدا الثلاثاء.

ويوم أمس الأحد، بات نادي الشباب أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه الكبير بنتيجة 5/0 على منافسه ضمك، على استاد الملك فهد الدولي، في العاصمة الرياض.

ويلعب الشباب في ربع النهائي مع الفائز من مباراة الأهلي والفيصلي.

وفي وقت لاحق يلعب الهلال مع الرائد في دور الـ16.

وكان الفيصلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه 3/2 على التعاون في المباراة النهائية.

يشار إلى أن النادي الأهلي هو أكثر نادٍ توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وفي رصيده 13 لقبًا، ويأتي بعده الهلال والاتحاد وقد حصد كل منهما 9 ألقاب، في حين نال النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات، مقابل 3 ألقاب للشباب.

وتقام مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين بداية من دور الـ16، بمشاركة أندية دوري المحترفين السعودي للعام الثاني على التوالي.

وفي أبريل الماضي، أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم استمرار قصر المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين على أندية الدوري السعودي للمحترفين، وقال في بيان إنه اعتمد القرار بسبب ضغط جدول المباريات في الموسم الجديد الذي سيشهد التصفيات الآسيوية المشتركة، إضافة إلى بطولة كأس العرب، إلى جانب مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

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