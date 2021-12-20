إبرة لعلاج "ديسك" أصابته بالشلل.. وفاة سعد الوليد لاعب الجهراء ومنتخب الكويت

نعى نادي الجهراء الكويتي، لاعبه سعد الوليد الذي توفي اليوم الاثنين، بعد معاناة مع المرض بدأت في يناير عام 2019.

وعانى سعد وهو لاعب دولي بمنتخب الكويت من ”ديسك“ في رقبته، ليتلقى إبرة تسببت في إصابته بالشلل، وأفقدته الحركة تماما.

وانتقل الوليد إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج، قبل أن يعود إلى الكويت لاستكمال علاجه، حيث تم إعلان وفاته اليوم الإثنين.

#مشاركة_عزاء

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الادارة

بخالص العزاء وصادق المواساة

في وفاة لاعب الجهراء #سعد_الوليد سائلين المولىٰ عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.#نادي_الجهراء pic.twitter.com/fvI6AfBxVy — نـادي الـجـهـراء الـريـاضـي (@JahraCS) December 20, 2021

وغرد الصحافي الكويتي مرزوق العجمي :“خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة لاعب #الأزرق تحت 23 السابق ونادي الجهراء #سعد_الوليد، الذي توفي اليوم. نسأل المولى العلي القدير الجنة للفقيد ولذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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كان حمد الوليد شقيق قد قال لقاء تلفزيوني قبل عام تقريب :“إن سعد دخل أحد المستشفيات الخاصة لحقن إبرة لـ :“الديسك“ وآلام في الرقبة، مبيناً أن شقيقه تعرّض لمضاعفات مفاجئة أدت الى دخوله العناية المركّزة، بعدما كان من المقرر ان يغادر المستشفى بعد ساعتين من حقنه بالإبرة.

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وكان سعد الوليد محل اهتمام من نادي كيرتافيا الإيطالي في بداية مسيرته الاحترافية، حيث كان مشهودا له بالموهبة والالتزام.

وغرد أحمد السلامي ناعيا سعد الوليد :“فقدنا اليوم لاعب مميز وانسان خلوق بوفاة سعد الوليد .. ما عرفنا عنه إلا كل خير ولم نسمع عنه إلا كل ما يسر ولا يضر .. اسأل الله ان يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة.. ويصبر اهله واحبابه على فراقه“.

واضاف :“الراحل سعد الوليد كان يعاني من ديسك في الرقبة، وقد اخذ ابرة للعلاج اصابته بالشلل، وتم ادخاله حينها الى العناية المركزة ثم جرى نقله للعلاج في الولايات المتحدة الامريكية قرابة السنة، ثم عاد واكمل علاجه في البلاد الى ان توفاه الله“.

سعد الوليد من مواليد الأول من يناير عام 1992 (29عام).