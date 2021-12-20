سعود الصرامي: عبدالرزاق حمدالله عرض نفسه على الهلال ولكنهم رفضوا التعاقد معه (فيديو)

كشف سعود الصرامي، المتحدث السابق لنادي النصر السعودي، أن المغربي عبدالرزاق حمدالله عرض نفسه على مسؤولي الهلال بعد فسخ تعاقده مع النصر، قبل أن يتم إعلان انتقاله رسميا لنادي الاتحاد.

وكان نادي الاتحاد أعلن ضم حمدالله، بعد أن تم فسخ التعاقد معه من قبل النصر بعد فترة تخللتها العديد من الأزمات بين الطرفين، لينضم لصفوف ”النمور“ في صفقة انتقال حر، وليعود للعمل مع كونترا بعدما دربه الأخير في غوانزو الصيني بين يناير ويوليو 2015.

وقال الصرامي في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”على مسؤوليتي حمدالله عرض نفسه على الهلال عندما كان لاعبا في النصر ولما انتهت علاقته بـ(العالمي) جدد هو وشقيقه عبدالرحيم الذي يعد وكيل أعماله، اتصالاته بأحد الإداريين الموجودين في الهلال ولكنهم رفضوه، ثم فتح الباب مع الاتحاد وتمت الصفقة“.

سعود الصرامي: على مسؤوليتي ..

"حمدالله" عرض نفسه على الهلال قبل التعاقد مع الاتحاد .

الحصاد الرياضي …@L9arami pic.twitter.com/b2QrAwUmpB — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 19, 2021

وأضاف: ”هناك لجنة ضغط من الأندية على لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بأن الأجانب يكونون 8 لاعبين ويتم تنفيذ هذا القرار في الميركاتو الشتوي المقبل، والهلال لديه نية لتغيير لاعبين أو ثلاثة وحمدالله استغل هذه الفرصة وعرض نفسه على الهلال ولما الباب أغلق أمامه ذهب للاتحاد“.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة الاتحاد وقعت مع النجم المغربي بعقد لمدة 18 شهرا، مقابل 10 ملايين ريال سعودي، وهو ما يعد من أكبر العقود في النادي.

وأكدت التقاريرلاأن عبدالرزاق حمدالله سيصل إلى جدة خلال الأيام المقبلة، من أجل الانضمام إلى تدريبات ”العميد“، ويتم قيده في 2 يناير المقبل.

ويخضع حمدالله خلال الفترة الحالية لبرنامج خاص في الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الاستعداد لفترته القادمة مع نادي الاتحاد بداية من يناير المقبل.

الدولي المغربي على الأرجح ستكون أولى مواجهاته بقميص الاتحاد يوم 7 يناير 2022 أمام الفيحاء لحساب الدوري السعودي.

وانتقل حمدالله لصفوف النصر السعودي قادما من الريان القطري في يوليو 2018.

تقرير: نادي الاتحاد سيقوم بقيد عبدالرزاق حمدالله بدلا من يوسف نياكاتي https://t.co/dk1c3s5CsO pic.twitter.com/5r8PsfPTw9 — إرم سبورت (@EremSports) December 18, 2021

وشارك ابن الـ30 عاما في 107 مباريات مع نادي النصر السعودي، سجل خلالها 112 هدفا وصنع 24 أخرى.

وفاز عبدالرزاق حمدالله مع النصر بلقب الدوري مرة واحدة، مع لقبين للسوبر السعودي.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة بعد مرور 12 جولة، وله مباراة مؤجلة.

ويبتعد الاتحاد عن ملاحقه الشباب بفارق نقطة، أما النصر فيحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة.