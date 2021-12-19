رياضة

ما حقيقة مفاوضات النصر مع جمال بلعمري؟
تاريخ النشر: 19 ديسمبر 2021 21:40 GMT
تاريخ التحديث: 19 ديسمبر 2021 22:55 GMT

ما حقيقة مفاوضات النصر مع جمال بلعمري؟

نفى الإعلامي عبدالعزيز المريسل القريب من إدارة نادي النصر السعودي، ما تردد عن دخول نادي "العالمي" في مفاوضات رسمية مع النجم جمال الدين بلعمري. وذكرت تقارير

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

نفى الإعلامي عبدالعزيز المريسل القريب من إدارة نادي النصر السعودي، ما تردد عن دخول نادي ”العالمي“ في مفاوضات رسمية مع النجم جمال الدين بلعمري.

وذكرت تقارير صحفية أن النصر بدأ في التفاوض مع جمال بلعمري مدافع منتخب الجزائر من أجل الحصول على خدماته خلال شهر يناير المقبل.

وأشارت تلك التقارير إلى أنه في حال تعاقد النصر مع جمال بلعمري فسوف يتم تسجيله في قائمة الفريق بدلا من فونيس موري الذي أبلغته إدارة النادي بالبحث عن عروض للرحيل في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال المريسل في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“: ”النصر لم يفاوض المدافع الجزائري جمال بالعمري وهو ليس من ضمن خياراته“.

وأضاف: ”في المقابل رفعت الإدارة القانونية في نادي النصر عددا من الشكاوى ضد بعض الحسابات التي نشرت إشاعات غير صحيحة لدى الجهات المختصة“.

ولعب جمال بلعمري في الدوري السعودي رفقة الشباب خلال الفترة من 2016 حتى رحيله في عام 2020.

وغادر بلعمري صفوف الشباب بسبب خلافات مع الإدارة وانتقل إلى أولمبيك ليون الفرنسي.

وبعد موسم واحد عاد جمال بلعمري للخليج مجددا عبر نادي قطر القطري فريقه الحالي.

وخاض جمال بلعمري “31 عاماً” مع قطر القطري 7 مباريات بمسابقتي الدوري والكأس وقد سجل خلالها هدفين.
يذكر أن النصر حقق الفوز في آخر مباراة له على حساب مضيفه الهلال، بفضل ثنائية فينسنت أبوبكر وأندرسون تاليسكا، في ديربي الرياض الذي جرى بينهما، مساء الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي، لحساب القمة المؤجلة من الجولة الثامنة لدوري المحترفين.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الرائد، يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

بينما يستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الاتفاق في دور الـ16 من الكأس، مساء الثلاثاء المقبل.

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