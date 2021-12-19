رياضة

نادي الشباب يهزم ضمك ويتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)
تاريخ النشر: 19 ديسمبر 2021 19:02 GMT
تاريخ التحديث: 19 ديسمبر 2021 19:51 GMT

نادي الشباب يهزم ضمك ويتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

الشباب يلعب في ربع النهائي مع الفائز من مباراة الأهلي والفيصلي.

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تأهل نادي الشباب إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه الكبير بنتيجة 5/0 على منافسه ضمك، على إستاد الملك فهد الدولي، في العاصمة الرياض اليوم الأحد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينتفض الشباب ويسجل 4 أهداف في 21 دقيقة.

وسجل متعب سعد الحربي الهدف الأول للشباب في الدقيقة 50، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة من باولينيو.

وعزز كارلوس جونيور تقدم الشباب بالهدف الثاني في الدقيقة 58، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من إيفر بانيغا، بعد سلسلة تمريرات للشباب.

وعاد كارلوس جونيور وسجل الهدف الشخصي الثاني، والثالث للشباب في الدقيقة 60، بضربة رأسية، بعد كرة عرضية من متعب سعد الحربي.

ووقع أوديون إيغالو رباعية الشباب في الدقيقة 71، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة قصيرة من هتان باهبري.

واختتم تركي مروان العمار خماسية الشباب في الدقيقة 83.

وبات الشباب أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتستكمل بقية مباريات دور الـ16 غدا الإثنين، حيث يلعب الباطن مع الحزم، والفتح أمام الاتحاد، في حين يوجه الهلال منافسه الرائد.

ويلعب الشباب في ربع النهائي مع الفائز من مباراة الأهلي والفيصلي.

وكان الفيصلي قد نال لقب النسخة الأخيرة من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه 3/2 على التعاون.

والأهلي هو أكثر ناد توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين برصيد 13 لقبا، ثم يأتي الهلال والاتحاد وقد حصد كل منهما 9 ألقاب، في حين توج النصر بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات، مقابل 3 للشباب.

تجدر الإشارة إلى ان مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين تبدأ من دور الـ16 بمشاركة أندية دوري المحترفين السعودي للعام الثاني على التوالي.

وفي أبريل الماضي أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم استمرار قصر المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين على أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان إنه اعتمد القرار بسبب ضغط جدول المباريات في الموسم الجديد الذي سيشهد التصفيات الآسيوية المشتركة، إضافة إلى بطولة كأس العرب، إلى جانب مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play