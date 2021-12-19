نادي الشباب يهزم ضمك ويتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

تأهل نادي الشباب إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه الكبير بنتيجة 5/0 على منافسه ضمك، على إستاد الملك فهد الدولي، في العاصمة الرياض اليوم الأحد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينتفض الشباب ويسجل 4 أهداف في 21 دقيقة.

هدددددف!⚽

د 49 الهدف الأول لـ الشباب عن طريق متعب الحربي

الشباب 1 × 0 ضمك#الشباب_ضمك#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/CJYdUBaILt — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 19, 2021

وسجل متعب سعد الحربي الهدف الأول للشباب في الدقيقة 50، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة من باولينيو.

وعزز كارلوس جونيور تقدم الشباب بالهدف الثاني في الدقيقة 58، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من إيفر بانيغا، بعد سلسلة تمريرات للشباب.

هدددددف!⚽

د 58 الهدف الثاني لـ الشباب عن طريق كارلوس جونيور

الشباب 2 × 0 ضمك#الشباب_ضمك#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/6IcW7Hh6aA — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 19, 2021

وعاد كارلوس جونيور وسجل الهدف الشخصي الثاني، والثالث للشباب في الدقيقة 60، بضربة رأسية، بعد كرة عرضية من متعب سعد الحربي.

ووقع أوديون إيغالو رباعية الشباب في الدقيقة 71، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة قصيرة من هتان باهبري.

هدددددف!⚽

د 60 الهدف الثالث لـ الشباب عن طريق كارلوس جونيور

الشباب 3 × 0 ضمك#الشباب_ضمك#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/iQWoeVOI4F — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 19, 2021

واختتم تركي مروان العمار خماسية الشباب في الدقيقة 83.

وبات الشباب أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتستكمل بقية مباريات دور الـ16 غدا الإثنين، حيث يلعب الباطن مع الحزم، والفتح أمام الاتحاد، في حين يوجه الهلال منافسه الرائد.

ويلعب الشباب في ربع النهائي مع الفائز من مباراة الأهلي والفيصلي.

هدددددف!⚽

د 71 الهدف الرابع لـ الشباب عن طريق ايغالو

الشباب 4 × 0 ضمك#الشباب_ضمك#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/Zj6Lb6BOc4 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 19, 2021

وكان الفيصلي قد نال لقب النسخة الأخيرة من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه 3/2 على التعاون.

والأهلي هو أكثر ناد توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين برصيد 13 لقبا، ثم يأتي الهلال والاتحاد وقد حصد كل منهما 9 ألقاب، في حين توج النصر بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات، مقابل 3 للشباب.

هدددددف!⚽

د 83 الهدف الخامس لـ الشباب عن طريق تركي العمار

الشباب 5 × 0 ضمك#الشباب_ضمك#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/rtLvwiP836 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 19, 2021

تجدر الإشارة إلى ان مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين تبدأ من دور الـ16 بمشاركة أندية دوري المحترفين السعودي للعام الثاني على التوالي.

وفي أبريل الماضي أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم استمرار قصر المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين على أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان إنه اعتمد القرار بسبب ضغط جدول المباريات في الموسم الجديد الذي سيشهد التصفيات الآسيوية المشتركة، إضافة إلى بطولة كأس العرب، إلى جانب مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.