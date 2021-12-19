استبعاد بيريرا وسالم الدوسري من مباراة الهلال والرائد.. وعقوبة على فهد بن نافل

قالت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، إنه تم استبعاد البرازيلي ماثيو بيريرا وسالم الدوسري من مباراة الزعيم مع الرائد، في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“ فإن ماثيو بيريرا وسالم الدوسري ثنائي الهلال خارج قائمة الفريق لمواجهة الرائد، التي من المقرر أن تقام غدا الإثنين، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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في المقطع مخالفتين لجانج وسالم، ويجب على لجنة الانضباط@Bandaraal

١-التدخل من تلقاء نفسها وفق م١/٢/١٣٣

٢-أو يرفع #النصر @musalli9 شكوى وفق م٦/٢/١٣٣

٣-المطالبة بعقوبة جانج إيقاف مباراة وغرامة١٠ آلاف ريال وفق م١/٢/٤٨

وعقوبة سالم إيقاف مباراتين وغرامة٢٠ ألف ريال وفق م٢/٢/٤٨#قانون pic.twitter.com/TGg0hfF3kh — ‏﮼خالد ‏﮼الشعلان (@k_alsh3laan) December 16, 2021

ولم تكشف الصحيفة عن سبب استبعاد بيريرا والدوسري، لكن مباراة الهلال مع النصر شهدت انفعال اللاعب البرازيلي على مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم.

وبعدما قرر ليوناردو جارديم إخراج بيريرا في الشوط الثاني من مواجهة النصر، يوم الخميس غضب بيريرا، حيث صافح بقوة زميله أندري كاريلو قبل أن يتلفظ بكلمات في وجه جارديم قبل أن يبصق على الأرض.

من جهته ارتكب سالم الدوسري سلوكا متهورا على أنسيلمو دي مورايس لاعب النصر، حيث أظهرت الكاميرات أن الدوسري ضرب رأس أنسيلمو، وعلق القانوني خالد الشعلان بأن الدوسري يستحق الإيقاف مباراتين بسبب سلوكه.

نبشركم ..

فك الله رأس الرجّال 😂 pic.twitter.com/YOTQUku5BH — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 16, 2021

يشار إلى أن المباراة انتهت بتفوق النصر على الهلال 2/0، في الجولة الثامنة (مؤجلة) من الدوري السعودي للمحترفين، على إستاد الملك فهد في العاصمة الرياض.

في سياق متصل، قررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم السعودي فرض غرامة مالية قدرها 30 الف ريال على فهد بن نافل رئيس الهلال؛ لنزوله إلى مضمار الملعب قبل نهاية الشوط الأول وبعد نهاية مباراة الهلال والنصر.

وفرضت لجنة الانضباط والأخلاق غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على فهد المفرج المشرف على الهلال، أيضا لنزوله إلى مضمار الملعب قبل نهاية الشوط الأول وبعد نهاية مباراة الهلال والنصر.

ومن المقرر أن يستضيف الهلال منافسه الرائد غدا الإثنين على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

يشار إلى ان مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين تبدأ من دور الـ16 بمشاركة اندية دوري المحترفين السعودي.

وفي أبريل الماضي أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم استمرار قصر المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين على أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان إنه اعتمد القرار بسبب ضغط جدول المباريات في الموسم الجديد الذي سيشهد التصفيات الآسيوية المشتركة، إضافة إلى بطولة كأس العرب، إلى جانب مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.