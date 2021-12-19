حكام مباراة الشباب وضمك يتضامنون مع تركي الخضير (صور)

تضامن حكام مباراة الشباب وضمك، التي تقام مساء اليوم الأحد في مسابقة خادم الحرمين الشريفين، مع زميلهم تركي الخضير، والذي تعرض لحادث سير منذ نحو أسبوع.

سلطان الحربي حكم المباراة، ومعاونوه محمد العبكري وعمر الجمل، وخالد الطريس الحكم الرابع، ارتدوا قمصانًا تحمل اسم تركي الخضير في مبادرة تضامنية معه.

القمصان التي ارتداها الحكام كتبوا عليها عبارة: ”الحمد لله على سلامة الحكم تركي الخضير“، وذلك بعد تعرضه لحادث مروري منذ عدة أيام.

حكام مباراة #الشباب_ضمك يرتدون قمصانا عليها عبارة الحمد لله على سلامة الحكم #تركي_الخضير بعد تعرضه لحادث مروري منذ عدة أيام. pic.twitter.com/9d8NwW6NEA — إرم سبورت (@EremSports) December 19, 2021

وتعرض الحكم السعودي الدولي تركي الخضير لحادث مروري، يوم الثلاثاء 8 ديسمبر الماضي، بمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية.

وعلى إثر هذه الحادثة تم نقل تركي الخضير إلى مستشفى الملك فهد التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية نتيجة إصابته بكدمات في أجزاء متفرقة من جسمه.

وتركي الخضير البالغ من العمر 32 عامًا، حكم دولي، منذ العام 2014، ويقود المباريات، في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وآخر مباراة قادها ”الخضير“ كانت بين الهلال وأبها، والتي أقيمت في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان من المقرر أن يسافر ”الخضير“ إلى دولة الكويت خلال يوم الحادث، لإدارة مباراة السالمية والكويت، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الكويتي.

ويفتتح الشباب وضمك مواجهات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، عندما يتواجهان اليوم على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، في الخطوة الأولى للفريقين نحو اللقب الأغلى.