تقرير: إدارة الاتحاد تنتظر مبلغا ماليا من الهلال بعد ضمه سعود عبدالحميد

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تنتظر تحويل مبلغ مليون ونصف المليون ريال، قيمة بدل التدريب التي تخص انتقال سعود عبدالحميد إلى صفوف الهلال.

وكانت إدارة الهلال، برئاسة فهد بن نافل، وقعت مع عبدالحميد الأسبوع الماضي في صفقة انتقال حر بمبلغ 15 مليون ريال ولمدة ثلاثة أعوام ونصف العام، إذ ينتهي عقده مع الاتحاد في نهاية يناير المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الأحد، فإن ”هذا المبلغ يأتي حسب نص لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ يتم منح النادي مبلغًا يخص اللاعب المنتقل منذ التحاقه بفئة البراعم بعمر 12 عامًا إلى ما قبل سن 23 عامًا“.

وأوضحت أنه ”من المنتظر أن يتم إيداع المبلغ في خزينة نادي الاتحاد، حيث لا ينص تسجيل اللاعب في نظام الـ “lTMS” في لجنة الاحتراف على دفع المبلغ وقت التسجيل، بل تم تحديد الدفع بـ 30 يومًا من تسجيل اللاعب للنادي الجديد، وذلك وفقًا للمادة الـ 51 فقرة 1 و2 من لائحة الاحتراف وقت استحقاق التعويض عن بدل التدريب“.

وكان نادي الاتحاد أوضح في بيان رسمي، أن الهلال أبلغ أنمار الحائلي، رئيس مجلس الإدارة، بتوقيعه مع سعود عبدالحميد قبل الإعلان الرسمي.

وكشف اتحاد جدة عن تقديمه عدة عروض لسعود عبدالحميد من أجل تمديد التعاقد، وأشار في بيانه ”في العرض الرسمي الثاني تضمن الموافقة على كل الطلبات التي طلبها من جانب الوكيل كقيمة مالية للعقد أو توزيع الدفعات، بما في ذلك السيارة التي اختارها اللاعب بالنوع واللون ومبلغ عمولة الوكيل، ولكن لم يتم التجاوب بعد ذلك مع الخطاب، وآخر المواعيد التي تم تحديدها بعد ذلك لتوقيع العقد، كان في الـ26 من نوفمبر الماضي، إلا أن الوكيل لم يحضر في الموعد المتفق عليه“.

ولفت النادي إلى أنه لم يتلق أي اتصال من أي ناد طيلة الفترة الماضية، للتفاوض بشكل ودي أو رسمي مع اللاعب.

الظهير الأيمن صاحب الـ22 عامًا كان أحد نجوم منتخبات الشباب السعودية، وهو خريج الفئات السنية في الاتحاد وصعد للفريق الأول عام 2018.

ولفت عبدالحميد الأنظار سريعًا بأدائه القوي دفاعيًّا وهجوميًّا، وقد لعب 12 مباراة في الدوري السعودي 2018-2019 صنع خلالها هدفًا واحدًا، وبعدها أصبح أساسيًّا في الموسم التالي بخوض 24 مباراة سجل بها هدفًا وصنع 3.

الموسم الماضي شهد تألق اللاعب بشدة، إذ أجاد مع المنتخب الأولمبي السعودي، وخاض مع الاتحاد في الدوري السعودي 28 مباراة أحرز خلالها هدفًا وصنع 4.

هذا الموسم لعب سعود عبدالحميد 8 مباريات مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد كان قائد المنتخب السعودي الذي شارك في بطولة كأس العرب أخيرًا في الدوحة وغادر من دور المجموعات بتعادل وخسارتين.