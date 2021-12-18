تقرير: إدارة النصر تطالب لجنة الانضباط بمعاقبة سالم الدوسري بعد تدخله على أنسيلمو

كشفت صحيفة ”اليوم“ أن إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر أرسلت شكوى رسمية للجنة الانضباط، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، تطالب فيها بمعاقبة سالم الدوسري، لاعب الهلال، بعد تدخله القوي على أنسيلمو دي مورايس، نجم ”العالمي“، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس الماضي.

وحقق النصر الفوز على حساب مضيفه الهلال، بفضل ثنائية فينسنت أبوبكر وأندرسون تاليسكا، في ديربي الرياض الذي جرى بينهما، مساء الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي، لحساب القمة المؤجلة من الجولة الثامنة لدوري المحترفين.

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رفعت ادارة نادي #النصر شكوى ل #لجنة_الانضباط_والأخلاق بشأن الركلة التي قام بها لاعب #الهلال #سالم_الدوسري صوب اللاعب #انسيلمو في مباراة #الهلال_النصر و التي انتهت بفوز النصر 2/0

و طالبت بتطبيق نص اللائحة فيها

. https://t.co/oPRqdmX1SH pic.twitter.com/k6tHkvPjos — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 18, 2021

وتم نقل البرازيلي أنسيلمو دي مواريس، متوسط ميدان النصر، إلى المستشفى عقب المباراة، بسبب إصابة قوية على مستوى الرأس لإجراء مزيد من الفحوصات الدقيقة، إثر التحام عنيف مع جناح الهلال، قبل أن يركل سالم الدوسري رأس البرازيلي.

واتهمت إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، سالم الدوسري بتعمد الاعتداء على أنسيلمو في مشهد التدخل العنيف، لتقرر رفع شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق، للمطالبة بإيقاف جناح الهلال.

وكان الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو، مدرب النصر، قد قرر الاعتماد على أنسيلمو عند الدقيقة 72بدلًا من علي الحسن، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم العالمي بهدف دون رد، قبل أن يتعرض البرازيلي لتدخل عنيف من جانب الدوسري، قبل 5 دقائق من النهاية، ما تسبب بجرح قطعي في رأس لاعب العالمي.

واستعاد النصر توازنه بعد سلسلة من النتائج المخيبة، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة من 13 مباراة، قفز بها إلى المركز الخامس على سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما بقيّ الهلال في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، من 12 لقاءً.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الرائد، يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

بينما يستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الاتفاق في دور الـ 16 من الكأس، مساء الثلاثاء المقبل.

ويعاني الاتفاق من تذبذب واضح هذا الموسم على صعيد الدوري، جعله يحتل المركز الثامن برصيد 16 نقطة، وقد نجح في الفوز بآخر مباراتين.