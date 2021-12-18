الحصاد الرياضي: الهلال يحول ماتيوس بيريرا إلى التمارين الانفرادية بقرار انضباطي

كشف برنامج ”الحصاد الرياضي“ المذاع عبر قناة ”24 الرياضية“، على أن إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل اتخذت قرارا انضباطيا ضد البرازيلي ماتيوس بيريرا، بتحويله إلى التدريب الانفرادي.

وقالت القناة، نقلا عن مصادرها الخاصة، يوم السبت، إن ”الهلال حول بيريرا إلى التمارين الانفرادية بقرار انضباطي وفق لائحة النادي الداخلية بعد تصرفه مع مدرب الفريق ليوناردو جارديم في مواجهة الفريق الأخيرة أمام النصر“.

واضطر ماتيوس بيريرا، إلى التدرب انفراديًا في صالة الألعاب الرياضية.

ودخل بيريرا في حالة من الغضب خلال مواجهة ديربي الجولة الثامنة أمام النصر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقرر المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم استبدال بيريرا في الدقيقة 73 والاعتماد على أندري كاريلو بدلًا منه خلال تأخر الفريق بهدف دون رد أحرزه فينسنت أبو بكر.

وهو ما اعترض عليه لاعب الوسط البرازيلي بشكل واضح، حيث أبدى غضبه تجاه جارديم بعد خروجه من الملعب.

وحسب صحيفة ”الرياضية“ فإن فهد بن نافل، رئيس الهلال، عقد اجتماعًا مطولًا مع ليوناردو جارديم، قبل انطلاق الحصة التدريبية، عصر أمس الجمعة، لمناقشة الجوانب الفنية بعد الخسارة من النصر في الديربي.

ووفقًا للصحيفة عن مصدر خاص فقد اجتمعت إدارة الهلال أيضًا مع البرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب الفريق، بعد ردة فعله تجاه المدرب عقب استبداله في منتصف الشوط الثاني في مواجهة الديربي، وأكدت الإدارة ضرورة التزام جميع اللاعبين باحترام قرارات الجهاز الفني.

وكان النصر قد ألحق الخسارة الأولى بنادي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تغلب عليه 2/0، يوم الخميس.

وسجل المهاجم الكاميروني فينسيت أبو بكر الهدف الأول للنصر في الدقيقة الـ40، بعدما تلاعب بمدافعي الهلال وسدد بطريقة رائعة في مرمى الحارس عبدالله المعيوف من داخل منطقة الجزاء.

وقضى المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا على أمل الهلال في إدراك التعادل بعدما سجل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الـ90 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما انفرد بالحارس عبدالله المعيوف، مستغلًا تمريرة من فينسيت أبو بكر.

وحقق النصر الفوز السادس، مقابل الخسارة 5 مرات في حين تعادل مرتين، ليرتفع رصيد النصر إلى 20 نقطة من 13 مباراة في المركز الخامس.

وتكبد الهلال الخسارة الأولى في الدوري السعودي هذا الموسم، ليتجمد رصيد الزعيم عند 21 نقطة من 12 مباراة في المركز الرابع، علمًا بأنه حقق الفوز 5 مرات، وتعادل في 6 مواجهات.

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والنصر في مختلف المسابقات المحلية والقارية حقق النصر الفوز 5 مرات، في المقابل فاز الهلال 4 مرات، بينما تعادل الفريقان مرة وحيدة.