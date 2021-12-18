رياضة

تقرير: نادي الاتحاد سيقوم بقيد عبدالرزاق حمدالله بدلا من يوسف نياكاتي
تاريخ النشر: 18 ديسمبر 2021 17:23 GMT
تاريخ التحديث: 18 ديسمبر 2021 18:20 GMT

تقرير: نادي الاتحاد سيقوم بقيد عبدالرزاق حمدالله بدلا من يوسف نياكاتي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي سيقوم بتسجيل المغربي عبدالرزاق حمدالله في قائمته، ليكون بديلا للمهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي. وكان الاتحاد قد ضم نياكاتي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي سيقوم بتسجيل المغربي عبدالرزاق حمدالله في قائمته، ليكون بديلا للمهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي.

وكان الاتحاد قد ضم نياكاتي قادما من الوحدة السعودي.

ويعد الاتحاد الفريق الثامن الذي يلعب له نياكاتي، حيث بدأ مسيرته في الدوري الفرنسي، ثم البلجيكي، قبل الانتقال إلى الوحدة، ومنه إلى الاتحاد.

ولكن المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي لم يتمكن من فرض اسمه على التشكيل الأساسي في ظل ضعف مردوده منذ انضمامه للعميد في الصيف الماضي.

وأوضحت ”الرياضية“ أن هناك عدة أندية محلية أبدت اهتمامها بخدمات نياكاتي، حال رحيله عن الاتحاد.

وكان نادي الاتحاد أعلن ضم حمدالله، بعد أن تم فسخ التعاقد معه، لينضم لصفوف النمور في صفقة انتقال حر، ليعود للعمل مع كونترا بعدما دربه الأخير في غوانزو الصيني بين يناير ويوليو 2015.

وأشارت صحيفة ”الاقتصادية“ السعودية إلى أن إدارة الاتحاد وقعت مع النجم المغربي بعقد لمدة 18 شهرا، مقابل 10 ملايين ريال سعودي، وهو ما يعد من أكبر العقود في النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبدالرزاق حمدالله سيصل إلى جدة خلال الـ3 أيام المقبلة؛ من أجل الانضمام إلى تدريبات العميد، ويتم قيده في 2 يناير المقبل.

ويخضع حمدالله خلال الفترة الحالية لبرنامج خاص في الولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل الاستعداد لفترته القادمة مع نادي الاتحاد بداية من يناير المقبل.

الدولي المغربي على الأرجح ستكون أولى مواجهاته بقميص الاتحاد يوم 7 يناير 2022 أمام الفيحاء لحساب الدوري السعودي.

وانتقل حمدالله لصفوف النصر السعودي قادما من الريان القطري في يوليو 2018.

وشارك ابن الـ30 عاما في 107 مباريات مع نادي النصر السعودي، سجل خلالها 112 هدفا وصنع 24 أخرى.

 

وفاز عبدالرزاق حمدالله مع النصر بلقب الدوري مرة واحدة، مع لقبين للسوبر السعودي.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة بعد مرور 12 جولة، وله مباراة مؤجلة.

ويبتعد الاتحاد عن ملاحقه الشباب بفارق نقطة، أما النصر فيحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

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