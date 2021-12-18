تقرير: نادي الاتحاد سيقوم بقيد عبدالرزاق حمدالله بدلا من يوسف نياكاتي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي سيقوم بتسجيل المغربي عبدالرزاق حمدالله في قائمته، ليكون بديلا للمهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي.

وكان الاتحاد قد ضم نياكاتي قادما من الوحدة السعودي.

ويعد الاتحاد الفريق الثامن الذي يلعب له نياكاتي، حيث بدأ مسيرته في الدوري الفرنسي، ثم البلجيكي، قبل الانتقال إلى الوحدة، ومنه إلى الاتحاد.

ولكن المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي لم يتمكن من فرض اسمه على التشكيل الأساسي في ظل ضعف مردوده منذ انضمامه للعميد في الصيف الماضي.

وأوضحت ”الرياضية“ أن هناك عدة أندية محلية أبدت اهتمامها بخدمات نياكاتي، حال رحيله عن الاتحاد.

وكان نادي الاتحاد أعلن ضم حمدالله، بعد أن تم فسخ التعاقد معه، لينضم لصفوف النمور في صفقة انتقال حر، ليعود للعمل مع كونترا بعدما دربه الأخير في غوانزو الصيني بين يناير ويوليو 2015.

ردود أفعال واسعة على انضمام عبدالرزاق حمدالله لنادي الاتحاد https://t.co/zn8j2lB98n pic.twitter.com/KqKvDaqPuQ — إرم سبورت (@EremSports) December 17, 2021

وأشارت صحيفة ”الاقتصادية“ السعودية إلى أن إدارة الاتحاد وقعت مع النجم المغربي بعقد لمدة 18 شهرا، مقابل 10 ملايين ريال سعودي، وهو ما يعد من أكبر العقود في النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبدالرزاق حمدالله سيصل إلى جدة خلال الـ3 أيام المقبلة؛ من أجل الانضمام إلى تدريبات العميد، ويتم قيده في 2 يناير المقبل.

ويخضع حمدالله خلال الفترة الحالية لبرنامج خاص في الولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل الاستعداد لفترته القادمة مع نادي الاتحاد بداية من يناير المقبل.

الدولي المغربي على الأرجح ستكون أولى مواجهاته بقميص الاتحاد يوم 7 يناير 2022 أمام الفيحاء لحساب الدوري السعودي.

وانتقل حمدالله لصفوف النصر السعودي قادما من الريان القطري في يوليو 2018.

شقيق عبدالرزاق حمدالله: التوقيع مع الاتحاد سليم 100%.. وسنقدم شكوى في الفيفا ضد النصر https://t.co/K3AvBGvc9H pic.twitter.com/ch5UvByZeY — إرم سبورت (@EremSports) December 18, 2021

وشارك ابن الـ30 عاما في 107 مباريات مع نادي النصر السعودي، سجل خلالها 112 هدفا وصنع 24 أخرى.

وفاز عبدالرزاق حمدالله مع النصر بلقب الدوري مرة واحدة، مع لقبين للسوبر السعودي.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة بعد مرور 12 جولة، وله مباراة مؤجلة.

ويبتعد الاتحاد عن ملاحقه الشباب بفارق نقطة، أما النصر فيحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة.