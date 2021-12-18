هل تفاوض نادي الهلال مع روي فيتوريا مدرب النصر السابق لخلافة جارديم

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال أن مسيرة البرتغالي ليوناردو جارديم مع الهلال لن تستكمل عقب خسارة الفريق أمام النصر، يوم الخميس الماضي.

وألحق نادي النصر الخسارة الأولى بمنافسه الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تغلب عليه 2/0، في قمة مباريات الجولة الثامنة (مؤجلة) من المسابقة على استاد الملك فهد الدولي.

إدارة نادي الهلال تجتمع بالمدرب ليوناردو جارديم وماتيوس بيريرا بعد الخسارة أمام النصر https://t.co/sDMr0W8w5Z pic.twitter.com/N8wgf9DCYk — إرم سبورت (@EremSports) December 18, 2021

وبحسب المصادر، فإن إدارة الهلال تبحث التعاقد مع مدير فني جديد خلفًا للبرتغالي جارديم الذي لم يظهر بصمته مع الفريق.

ونفت المصادر ما تردد عن رغبة إدارة الهلال في التعاقد مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لنادي النصر والذي يتولى حاليًا تدريب سبارتاك موسكو الروسي.

وقالت المصادر ذاتها إن المدرب الجديد للهلال سيكون أمريكي الجنسية، وهو جيسي مارش، الذي يبلغ من العمر 48 عامًا، وقد تمت إقالته مؤخرًا من لايبزيغ الألماني.

وكانت صحيفة ”الرياضية“ السعودية قد ذكرت أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، عقدت اجتماعًا مطولًا مع ليوناردو جارديم، قبل انطلاق الحصة التدريبية، عصر أمس الجمعة، لمناقشة الجوانب الفنية بعد الخسارة من النصر في الديربي.

قانوني: على لجنة الانضباط إيقاف سالم الدوسري مباراتين https://t.co/5z6c4CGMLf pic.twitter.com/YTkBf5r72g — إرم سبورت (@EremSports) December 16, 2021

وفي آخر 10 مباريات للهلال مع جارديم في الدوري السعودي للمحترفين فاز الزعيم 3 مرات، في حين خسر مرة، وتعادل في 6 مباريات.

وكان جارديم قد قاد الهلال للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، يوم 23 نوفمبر بالفوز 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية على ملعب مرسول بارك.

لكن من فوزه باللقب القاري لم يحقق الهلال الفوز، حيث تعادل مع أبها 1/1، ثم تعادل 0/0 مع الفيحاء، وأخيرًا خسر 0/2 من النصر في ديربي الرياض.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الرائد، يوم الإثنين، ثم مع الفتح ثم مع الفيصلي، وجميعها في الدوري السعودي.

جيسي مارش

أما جيسي مارش فقد تولّى تدريب نادي لايبزيغ الألماني في 20 مباراة، في حين قاد ريد بول سالزبورغ في 94 مباراة، كما عمل مساعدًا للمدرب الألماني رالف رانجنيك.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن لايبزيغ حقق الفوز 7 مرات فقط، وتعادل 4 مرات، وخسر في 9 مواجهات في 20 مباراة تحت قيادة جيسي مارش، أما ريد بول سالزبورغ فقد حقق مع جيسي مارش الفوز 64 مرة، وتعادل 13، وخسر 17 مباراة خلال 94 مباراة.

وعلى مستوى الألقاب نجح جيسي مارش بقيادة ريد بول سالزبورغ للتتويج بلقبين في الدوري النمساوي، إلى جانب لقب في كأس النمسا، ولقب في كأس درع النمسا.