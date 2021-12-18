حقيقة مفاوضات نادي النصر مع المهاجم الأرجنتيني جيرمان كانو

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي ما تردد عن تقديم الإدارة عرضًا رسميًا لضم المهاجم الأرجنتيني جيرمان كانو.

وكانت تقارير أرجنتينية قد تحدثت عن وجود عرض رسمي من النصر لضم اللاعب الذي ينشط في صفوف فاسكو دي غاما البرازيلي.

شقيق عبدالرزاق حمدالله: التوقيع مع الاتحاد سليم 100%.. وسنقدم شكوى في الفيفا ضد النصر https://t.co/K3AvBGvc9H pic.twitter.com/ch5UvByZeY — إرم سبورت (@EremSports) December 18, 2021

واللاعب، البالغ من العمر 33 عامًا، سبق له اللعب في صفوف باتشوكا المكسيكي، وإندبندنتي ميديللين الكولومبي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن عقد جيرمان كانو مع فاسيكو دي غاما ينتهي، في يناير المقبل، ما يعني أن التعاقد معه سيكون مجانًا ودون التفاوض مع ناديه الحالي.

ووفقًا للموقع ذاته، فإن جيرمان كانو شارك مع فاسكو دي غاما 45 مباراة، في موسم 2020/2021، سجل فيها 14 هدفًا، وصنع 3، علمًا بأنه أكمل 87 مباراة مع الفريق سجل فيها 33 هدفًا، وصنع 4.

وبحسب الموقع ذاته، سجل جيرمان كانو 105 أهداف، وصنع 10 في 146 مباراة مع إندبندنتي ميديللين، في حين سجل 8 أهداف، وصنع 2 في 33 مباراة مع باتشوكا.

ونال جيرمان كانو مع إندبندنتي ميديللين بطولة الدوري الكولومبي.

وتسعى إدارة النصر إلى التعاقد مع مهاجم في الميركاتو الشتوي الحالي لتعويض رحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي انتقل إلى صفوف الاتحاد في صفقة انتقال حر، بعدما أعلن النصر فسخ عقده في نوفمبر الماضي.

ويوم الخميس الماضي، ألحق نادي النصر الخسارة الأولى بمنافسه الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تغلب عليه 2/0، في قمة مباريات الجولة الثامنة (مؤجلة).

ترتيب الدوري السعودي: النصر يلحق الخسارة الأولى بنادي الهلال (فيديو) https://t.co/aQIBH408Vm pic.twitter.com/72VYhI8dVs — إرم سبورت (@EremSports) December 16, 2021

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 20 نقطة من 13 مباراة في المركز الخامس، وحقق العالمي الفوز السادس، مقابل الخسارة 5 مرات في حين تعادل مرتين.

وثأر النصر من الهلال الذي فاز على العالمي 1/0 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في نوفمبر الماضي، قبل أن ينال الهلال اللقب بالفوز 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع الاتفاق، ثم الحزم، ثم الفتح في الدوري السعودي.

وكان نادي النصر قد أعلن تعيين البرازيلي مارسيلو سالازار مديرا للفريق الأول لكرة القدم في النادي في حين تم تعيين مارسيلو سالازار مديرًا فنيًا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي، بعد إقالة إيمانويل بيدرو من منصبه.