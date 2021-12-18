إدارة نادي الهلال تجتمع بالمدرب ليوناردو جارديم وماتيوس بيريرا بعد الخسارة أمام النصر

عقدت إدارة نادي النصر برئاسة فهد بن نافل، اجتماعًا مطولًا مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الأول، بعد الخسارة 0/2 أمام منافسه التقليدي النصر.

وخسر الهلال 0/2 أمام النصر، يوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“ فإن فهد بن نافل، رئيس الهلال، عقد اجتماعًا مطولًا مع ليوناردو جارديم، قبل انطلاق الحصة التدريبية، عصر أمس الجمعة، لمناقشة الجوانب الفنية بعد الخسارة من النصر في الديربي.

ووفقًا للصحيفة عن مصدر خاص فقد اجتمعت إدارة الهلال أيضًا مع البرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب الفريق، بعد ردة فعله تجاه المدرب عقب استبداله في منتصف الشوط الثاني بمواجهة الديربي، وأكدت الإدارة ضرورة التزام جميع اللاعبين باحترام قرارات الجهاز الفني.

وانفعل البرازيلي ماثيو بيريرا لاعب الهلال على مدربه جارديم بعدما قرر المدرب البرتغالي إخراج اللاعب في الشوط الثاني أمام النصر.

وأظهرت الكاميرات غضب بيريرا، حيث صافح بقوة زميله أندري كاريلو قبل أن يتلفظ بكلمات في وجه جارديم قبل أن يبصق على الأرض.

وكان النصر قد ألحق الخسارة الأولى بنادي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تغلب عليه 2/0، يوم الخميس.

وسجل المهاجم الكاميروني فينسيت أبو بكر الهدف الأول للنصر في الدقيقة الـ 40، بعدما تلاعب بمدافعي الهلال وسدد بطريقة رائعة في مرمى الحارس عبدالله المعيوف من داخل منطقة الجزاء.

وقضى المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا على أمل الهلال في إدراك التعادل بعدما سجل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الـ 90 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما انفرد بالحارس عبدالله المعيوف، مستغلًا تمريرة من فينسيت أبو بكر.

وحقق النصر الفوز السادس، مقابل الخسارة 5 مرات في حين تعادل مرتين، ليرتفع رصيد النصر إلى 20 نقطة من 13 مباراة في المركز الخامس.

في حين تكبد الهلال الخسارة الأولى في الدوري السعودي هذا الموسم، ليتجمد رصيد الزعيم عند 21 نقطة من 12 مباراة في المركز الرابع، علمًا بأنه حقق الفوز 5 مرات، وتعادل في 6 مواجهات.

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والنصر في مختلف المسابقات المحلية والقارية حقق النصر الفوز 5 مرات، في المقابل فاز الهلال 4 مرات، بينما تعادل الفريقان مرة وحيدة.