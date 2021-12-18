شقيق عبدالرزاق حمدالله: التوقيع مع الاتحاد سليم 100%.. وسنقدم شكوى في الفيفا ضد النصر

كشفت وسائل إعلام سعودية أن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي انضم لنادي الاتحاد يوم الخميس في صفقة انتقال حر، ما زال مثبتًا في كشوفات ناديه السابق، النصر.

ولفتت صحيفة ”الرياضية“ إلى أن اللاعب رفض طلب فسخ العقد من طرف إدارة النصر في نوفمبر الماضي، وأكد رغبته في استكمال عقده حتى نهاية الموسم الجاري.

ردود أفعال واسعة على انضمام عبدالرزاق حمدالله لنادي الاتحاد https://t.co/zn8j2lB98n pic.twitter.com/KqKvDaqPuQ — إرم سبورت (@EremSports) December 17, 2021

ووفقا للصحيفة عن مصدر خاص فإن إدارة النصر ستخاطب إدارة الاتحاد بشكل رسمي بشأن دخولها في المسؤولية التضامنية التكافلية، وأضاف أنه في حال عدم دفع حمدالله المبلغ لإدارة النصر فإن إدارة الاتحاد هي من ستتحمل قيمة المبلغ.

وأشارت إلى أن إدارة الاتحاد لم توقع مع حمدالله إلا بعد اطلاعها الكامل على مسوغات قانونية سليمة، إذ اشترطت وجود خطاب فسخ عقد النصر مع اللاعب قبل التوقيع وهو ما تم بالفعل وأصبح موقفها القانوني سليمًا وفقًا لرواية الاتحاد.

وأضافت الصحيفة أن عبدالرزاق حمدالله أبدى مرونة كبيرة ووافق على شروط نادي الاتحاد، ووافق على التوقيع بالرواتب الشهرية المقدرة بنحو 6 ملايين ونصف كإجمالي، ثم تم التفاهم على مقدم العقد في وقت لاحق رغبة من اللاعب في الانضمام لكتيبة النمور، إضافة لعدم وجود أي عمولة لوكيل أعماله، حيث لم تستغرق المفاوضات بين إدارة الاتحاد واللاعب سوى ساعات قليلة.

ونقلت ”الرياضية“ عن عبدالرحيم حمدالله، شقيق ووكيل أعمال عبدالرزاق حمدالله، أن اللاعب يعد لاعبًا حرًا استنادًا لرسالة بريد إلكتروني رسمية تلقاها اللاعب قبل 15 يومًا كان عنوانها أنه تم إلغاء العقد رسميا بخلاف مضمونها.

وأضاف عبدالرحيم حمدالله: ”مضمون الرسالة هو أنه من الآن أنت خارج حساباتنا ونطلب منك دفع 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في العقد المبرم بين الطرفين، وهذه الرسالة لم تكن من المحامي الإسباني الشهير لوكا بل من محامي النادي الذي لا يحضرني اسمه“.

وتابع: ”أخي وقّع للاتحاد بموجب هذه الرسالة، التي تعد فسخ عقد رسميا من طرف واحد وهو نادي النصر، والآن التوقيع سليم 100%، بل إن محامي عبدالرزاق الإنجليزي رد على رسالة النصر حينها برفض فسخ العقد، مشيرًا إلى أن خطوة النادي غير صحيحة قانونيًا“.

موعد أول مباراة لعبدالرزاق حمدالله مع نادي الاتحاد https://t.co/gUFGPQqCgv pic.twitter.com/FgchwUKTTk — إرم سبورت (@EremSports) December 16, 2021

وأتم: ”بعد إعلان الاتحاد التعاقد مع أخي لم نتلق حتى الآن أي بريد إلكتروني أو خطاب رسمي من النصر، فنحن نعد أخي لاعبًا حرًا من دون نادٍ، وفي صدد تقديم شكوى رسمية على النصر في الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، نطلب فيها تعويضًا ماديًا إضافة لمتأخرات أخي من الموسم الماضي ورواتبه المتبقية لدى النادي“.

وختم شقيق ووكيل حمدالله بأن موكله سيصل السعودية بعد غدٍ للانضمام رسميًّا لتدريبات نادي الاتحاد السعودي، قبل المشاركة الرسمية في يناير المقبل“.

في سياق متصل، نقلت الصحيفة عن تركي العُمري، المحامي والمستشار القانوني، قوله إن فسخ العقد من طرف واحد لا يشترط له موافقة الطرف الآخر، والاتحاد يكفيه إرفاق خطاب فسخ العقد الصادر من نادي النصر للاعب مع طلب التسجيل في نظام TMS.

أول تصريح من عبدالرزاق حمدالله بعد التوقيع لنادي الاتحاد السعودي.#حمدالله_اتحادي pic.twitter.com/dNdfRtUnjj — إرم سبورت (@EremSports) December 16, 2021

بينما قال الدكتور أيمن الرفاعي، المحامي والمستشار القانوني المتخصص في الرياضة ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا، إن الرأي القانوني سيكون مبنيا على البيانات الرسمية الصادرة من الناديين، حيث إن النصر أعلن في وقت سابق فسخ العقد مع عبدالرزاق حمدالله، وهنا نضع فرضيتين، الأولى أنه إذا حدث إنهاء العقد بالفعل فيجب على النادي إسقاط اللاعب من الكشوفات وإبلاغ لجنة الاحتراف بذلك، وبالنسبة للتبعات القانونية تبقى على النادي، وهذا ما ذكرته المادة 28 الفقرة الخامسة، وأما إذا كان الإنهاء بمدته الطبيعية فينتهي بطبيعته ويسقط اسم اللاعب تلقائيًا بعد إخطار لجنة الاحتراف بذلك.

وأشار إلى أن الفرضية الثانية أنه إذا لم يكن البيان صحيحًا والنادي لم يفسخ عقد اللاعب، فهنا يجب على لجنة الاحتراف توجيه مخالفة لنادي النصر نتيجة إصداره معلومات غير صحيحة وربما تحيلها للجنة الانضباط.

وأتم: ”بعد ذلك أعلن الاتحاد التعاقد بصفة رسمية مع حمدالله، فهنا نضع فرضيتين، الأولى أنه بالفعل أُنهي عقده وكان هناك مخالصة أو إشعار وبناء على ذلك أكمل نادي الاتحاد إجراءاته بالتوقيع مع اللاعب لأنه يُعد عاطلًا، ولكن مسألة إسقاطه من الكشوفات تبقى على نادي النصر، ويمكن للاتحاد رفع شكوى نتيجة عدم إسقاط اللاعب من كشوفات النادي، والفرضية الثانية أن اللاعب ما زال في كشوفات النادي ونظام الـtms ولم ينتهِ عقده، فهنا مخالفة للأنظمة واللوائح ولا يمكن للاتحاد التوقيع مع اللاعب المغربي أثناء سريان عقده خاصة أنه لم يدخل الفترة الحرة، وهذه من الأمور التي حذر منها الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

وختم بأنه وفقًا للبيانات الرسمية من النصر والاتحاد فإن توقيع حمدالله مع الاتحاد صحيح بعد إعلان النصر فسخ عقده، ويجب على الأخير إسقاط اسمه من الكشوفات.