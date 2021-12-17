منذر الكبير: لقب كأس العرب هديتي للشعب التونسي

أكد مدرب منتخب تونس، منذر الكبير، جاهزية فريقه لتحقيق الفوز على المنتخب الجزائري، وحصد لقب بطولة كأس العرب، رغم صعوبة المهمة، من أجل إسعاد الجماهير التونسية العريضة.

وتلتقي الجزائر مع تونس غدًا السبت على أرض استاد ”البيت“ في المشهد الختامي، في حين تواجه قطر نظيرتها مصر بنفس اليوم لتحديد الفائز بالمركز الثالث.

ستفتقد تونس ياسين مرياح في نهائي #كاس_العرب_FIFA بعدما تعرض لإصابة خطيرة في الركبة. وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم "شكرا ياسين مريا ننتظرك في نجاحات أخرى" وأضاف الاتحاد "الفحوصات أظهرت إصابة مرياح "على مستوى الأربطة المتقاطعة (الصليبي)… نرجو لياسين الشفاء والعودة السريعة" pic.twitter.com/C8qScpqWsu — إرم سبورت (@EremSports) December 16, 2021

وقال الكبير في المؤتمر الصحفي: ”سندخل المباراة بروح المجموعة، وننتظر وقفة جميع الجماهير التونسية، بعد أن تمكنا من الوصول للنهائي عن جدارة، فلدينا رغبة كبيرة في تحقيق الفوز، وإهدائه للشعب التونسي، وللاعب ياسين مرياح بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي“.

وبسؤاله حول ما إذا كانت المواجهة ثأرية قال: ”لا نضع في عقولنا أن المقابلة ثأرية، لكننا نعتبرها ثأرية ضد كل من شكك في قيمة المنتخب، ومن حاولوا ارباكنا وتصدير الشائعات ضدنا، وسنحاول مع أنفسنا أن نحقق اللقب، ونرد على كل المشككين بأننا نستحق التتويج بعد المشوار المميز الذي قدمناه خلال البطولة“.

وأضاف: ”أمس من الماضي ولا نفكر به، ودائماً ما نتطلع للمستقبل، والمواجهة ستكون متوازنة مع أكثر المنتخبات التي اجتهدت، ونأمل أن يكون هناك حماس، وأن نحافظ على أسلوب اللعب، ومثلما فعلنا مع الفريق المصري أتمنى أن ندخل بنفس القوة والتركيز لنحقق الانتصار“.

وأوضح منذر الكبير أن غياب ياسين مرياح مؤثر، مشيراً إلى أهميته في تشكيل الفريق، لكنه أكد على ثقته في جميع اللاعبين المتواجدين لتجاوز كل الصعوبات.

وأوضح: ”جميع المنتخبات الأربعة في المربع الذهبي تركت انطباعاً جيداً عن الكرة العربية، ونتمنى أن تستمر هذه البطولة كل عامين أو أربعة أعوام وفقاً للتوقيت الجديد القادم لبطولة كأس العالم، فالبطولة أعطت إضافة كبيرة للاعبين والمنتخبات على الرغم من الروزنامة، واعتقد أنه يمكن اختيار توقيت مناسب لتستمر هذه البطولة“.

وأكمل: ”الوصول للدور النهائي بالنسبة لأي فريق يجعل من كل منتخب كتاب مفتوح، وطريقة لعبه معروفة، وبالتالي سيكون هناك حماس كبير وتنافس“.

وسينال الفائز باللقب في استاد البيت خمسة ملايين دولار، مقابل 3 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني.

ولم يسبق أن تواجه منتخب الجزائر وتونس في بطولة كأس العرب، لكن في 10 مباريات بينهما في تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس الأمم الأفريقية فاز منتخب تونس في 5 مواجهات، في حين حقق منتخب الجزائر الفوز مرتين، بينما حسم التعادل 3 مرات.