ردود أفعال واسعة على انضمام عبدالرزاق حمدالله لنادي الاتحاد

طغى تعاقد الاتحاد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد أيام من إعلان المنافس المحلي النصر فسخ التعاقد معه، على ديربي الرياض الذي حسمه النصر بالفوز على الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين وبطل دوري أبطال آسيا.

وأعلن الاتحاد متصدر الدوري تعاقده مع المهاجم المغربي في صفقة انتقال مجاني، قائلا عبر حسابه على تويتر يوم الخميس، بعد الديربي ”يعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس الإدارة مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بعقد يمتد لعام ونصف العام. يتمنى المجلس التوفيق للاعب في المساهمة مع زملائه لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية“.

تركي العجمة: عبدالرزاق حمدالله لازال مسجلا في كشوفات النصر.. والاتحاد أصبح طرفا في الأزمة https://t.co/FdzamDr9th pic.twitter.com/IdCdRuLRxk — إرم سبورت (@EremSports) December 16, 2021

وكان النصر السعودي قد فسخ تعاقده مع حمدالله في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لأسباب قال عنها ”العالمي“ ”إنها قانونية ومشروعة وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)“.

ولا شك أن انضمام حمدالله البالغ من العمر 30 عاما صفقة بارزة ستدعم صفوف ”العميد“ خاصة وأنه توج بلقب هداف الدوري مرتين وقاد النصر للقب الدوري مرة واحدة وكأس السوبر المحلي مرتين قبل أن يتراجع مستواه مؤخرا ويثير العديد من المشاكل في صفوف العالمي.

أول تصريح من عبدالرزاق حمدالله بعد التوقيع لنادي الاتحاد السعودي.#حمدالله_اتحادي pic.twitter.com/dNdfRtUnjj — إرم سبورت (@EremSports) December 16, 2021

وابتعد حمدالله، الذي يملك الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي، عن الحسابات في النصر في الآونة الأخيرة وفقد موقعه في التشكيلة الأساسية لصالح البرازيلي أندرسون تاليسكا المنضم من غوانغزو إف.سي الصيني وفينسنت أبو بكر مهاجم الكاميرون القادم من بشكتاش التركي.

وانضم حمدالله إلى النصر في 2018 بعد مسيرة تضمنت اللعب في أولمبيك أسفي المغربي وألسوند النرويجي وغوانغزو آر اند إف الصيني والجيش والريان القطريين، وتوج هدافا للدوري السعودي في موسم 2018/2019 بحصيلة قياسية من الأهداف بلغت 35 هدفا ليحطم رقم حمزة إدريس الذي حققه العام 2000 مع الاتحاد.

موعد أول مباراة لعبدالرزاق حمدالله مع نادي الاتحاد https://t.co/gUFGPQqCgv pic.twitter.com/FgchwUKTTk — إرم سبورت (@EremSports) December 16, 2021

فرحة اتحادية

وعقب التعاقد قال أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد عبر حسابه على ”تويتر“: ”حمدالله هداف الدوري التاريخي لا يزال له كلمات سيكتبها بمدادٍ من ذهب مع الاتحاد. تمنياتي له ولزملائه بالتوفيق (الطموح عالي والتحديات كبيرة وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم)“.

وقال الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز نائب رئيس تحرير صحيفة ”الرياضية“ سابقا وناقد حصري في ”قناة 24“ على تعاقد نادي الاتحاد مع المهاجم المغربي: ”لا شك في أن حمدالله صفقة مدوية للاتحاد وسيستفيد منها الاتحاد، وكان أسطورة حقيقة في تاريخ النصر وسيشكل القطعة الناقصة في الاتحاد“.

وأضاف ”حينما فسخ النصر علاقاته التعاقدية مع حمدالله حاول البعض الإيحاء بأن حمدالله لن يستطيع العودة للملاعب السعودية وطلع هذا الكلام كله غير صحيح. حمدالله بعد ما تم فسخ التعاقد معاه الإعلام المحسوب على النصر حاولوا الإيحاء بأنه لن يعود للاحتراف في السعودية والقصد في لحظتها امتصاص ردود الفعل الغاضبة من الجماهير“.

رسميًا.. عبدالرزاق حمدالله ينضم لنادي الاتحاد السعودي https://t.co/rQvZEO6u1a pic.twitter.com/kGbphVsDo0 — إرم سبورت (@EremSports) December 16, 2021

ولا شك أن جماهير الاتحاد سعيدة بالتعاقد مع حمدالله وتتوقع تألقه مع الفريق، لكن في حال التزامه داخل وخارج الملعب، وهو دور حامد البلوي المدير التنفيذي للكرة في الاتحاد الذي سيسطر على سلوكيات اللاعب التي كانت سببا في رحيله عن النصر.

ترقب نصراوي

وفي المقابل قال الناقد الرياضي النصراوي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه على ”تويتر“ معلقا على الصفقة ”لاعب كبير لكن لن أندم على رحيله من النصر مهما حدث. تصبحون على خير. لقطة ختام“.

ومن جانبه قال وليد الفراج عبر برنامج ”أكشن مع وليد“ المذاع على فضائية ”MBC أكشن“ إنه ”الآن وضح لماذا صمت الاتحاد عن رحيل سعود عبدالحميد للهلال. هذا يثبت أن الاتحاد لا يعاني من ضائقة مالية حرمته من تجديد عقد سعود، لكن رغبة اللاعب في الرحيل كانت السبب الأساس في تركه للعميد بدليل التعاقد مع حمدالله الذي سيكلف الاتحاد كثيرا“.

وشدد الفراج أن تعاقد الاتحاد مع حمدالله سيثير المشاكل في صفوف غريمه التقليدي الأهلي، موضحا ”بعد تعاقد الاتحاد مع حمدالله، الله يعين رئيس الأهلي ماجد النفيعي. يجب أن ينسى الجمهور الأهلاوي هذا الموسم ليستعد المواسم القادمة ليكون فريقا قويا“.

وأشار الفراج إلى أن رئيس نادي الاتحاد يؤكد أن حمدالله يرغب بتمثيل العميد واللاعب يحتاج لتعامل مع أصحاب الخبرة الإدارية في النادي، مشيرا إلى أن قضية النصر مع حمدالله لا علاقة للاتحاد بها وهو الأمر الذي يبدو أنه سيتغير في ضوء عدم حدوث تسوية بين اللاعب والنصر بعد عدم فسخ عقده رسميا حتى الآن.

إذ كشف تركي العجمة مقدم برنامج ”كورة“ على قناة ”روتانا خليجية“ عن أن إدارة النصر سترسل خطابا خلال الأيام المقبلة للاتحاد تبلغه فيه بأنه أصبح طرفا في قضية حمد الله وقد يصل الأمر إلى الفيفا في حال عدم توصل الأطراف الثلاثة (النصر والاتحاد وحمدالله) لاتفاق بفسخ عقده مع النصر وانتقاله للاتحاد.