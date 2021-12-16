تركي العجمة: عبدالرزاق حمدالله لازال مسجلا في كشوفات النصر.. والاتحاد أصبح طرفا في الأزمة

كشف الإعلامي السعودي تركي العجمة مقدم برنامج ”كورة“ على قناة ”روتانا خليجية“ عن الكثير من التفاصيل بشأن صفقة انتقال المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله للاتحاد السعودي بعد أيام من إعلان منافسه المحلي النصر فسخ عقد اللاعب البالغ عمره 30 عاما.

وأعلن الاتحاد متصدر ترتيب الدوري السعودي يوم الخميس تعاقده مع المهاجم المغربي في صفقة انتقال مجاني، قائلا عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”يعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس الإدارة مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بعقد يمتد لعام ونصف العام. يتمنى المجلس التوفيق للاعب في المساهمة مع زملائه لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية“.

أول تصريح من عبدالرزاق حمدالله بعد التوقيع لنادي الاتحاد السعودي.#حمدالله_اتحادي pic.twitter.com/dNdfRtUnjj — إرم سبورت (@EremSports) December 16, 2021

وكان النصر السعودي قد فسخ تعاقده مع حمد الله في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الماضي لأسباب قال عنها ”العالمي“ ”إنها قانونية ومشروعة وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)“.

لكن العجمة قال إن العلاقة بين النصر والاتحاد ستكون على صفيح ساخن خلال الأيام المقبلة نظرا لأنه لم يحدث اتفاق بين الناديين قبل إعلان ”العميد“ ضم حمد الله، حيث فؤجئ النصر بالصفقة مثل الجماهير.

وأكد مقدم البرامج الشهير أن قضية حمدالله والنصر لا تزال بدون تسوية بعد سفر اللاعب خارج الرياض إثر موافقة ناديه بسبب ظرف عائلي طارئ على أن يعود مرة أخرى لإتمام التسوية المالية وبالتالي فسخ العقد بين الطرفين وهو ما لم يحدث حتى الآن على حد قول العجمة خلال حلقة الخميس من برنامج ”كورة“.

موعد أول مباراة لعبدالرزاق حمدالله مع نادي الاتحاد https://t.co/gUFGPQqCgv pic.twitter.com/FgchwUKTTk — إرم سبورت (@EremSports) December 16, 2021

وأوضح العجمة أن اسم حمدالله لا يزال موجودا في كشوفات النصر ولم يتم حذفه ما يعني أن العقد لم يفسخ بعد نظرا لعدم نهايته أو حدوث تسوية نهائية تؤكد فسخ العقد بالفعل.

وكشف العجمة حصريا عن أن إدارة النصر سترسل خطابا خلال الأيام المقبلة للاتحاد تبلغه فيها بأنه أصبح طرفا في قضية حمدالله وقد يصل الأمر إلى ”الفيفا“ في حال عدم توصل الأطراف الثلاثة (النصر والاتحاد وحمدالله) لاتفاق بفسخ عقده مع النصر وانتقاله للاتحاد.

ووفقا للعجمة فإن ”النصر سبق وعرض حمدالله على الاتحاد ولم يصله رد نظرا للخلافات التي حدثت بين اللاعب وإدارة العالمي وتسببت في رحيله عن النادي“، وتساءل العجمة ”هل يخرج أحد من الاتحاد ويقول فلان وفلان من النصر عرض علينا حمد الله؟!“.

ولا شك أن هذه العلاقة المعقدة بين الناديين واللاعب قد تسفر عن خلافات عميقة بين الناديين يكون حمدالله طرفا فيها ما لم يتم التوصل لتسوية ثلاثية.

ولم ينكر العجمة أن النصر ارتاح من مشاكل حمدالله الأخيرة مع الإدارة، وفي الوقت ذاته كسب الاتحاد مهاجما بارزا في حال فتح اللاعب صفحة جديدة مع ”العميد“ واستعاد بريقه المفقود في النصر.

وابتعد حمدالله، الذي يملك الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي، عن الحسابات في النصر في الآونة الأخيرة وفقد موقعه في التشكيلة الأساسية لصالح البرازيلي أندرسون تاليسكا المنضم من غوانغزو إف.سي الصيني وفينسنت أبو بكر مهاجم الكاميرون القادم من بشيكتاش التركي.

وانضم حمدالله إلى النصر في 2018 بعد مسيرة تضمنت اللعب في أولمبيك أسفي المغربي وألسوند النرويجي وغوانغزو آر اند إف الصيني والجيش والريان القطريين، وتوج هدافا للدوري السعودي في موسم 2018/2019 بحصيلة قياسية من الأهداف بلغت 35 هدفا ليحطم رقم حمزة إدريس الذي حققه عام 2000 مع الاتحاد.

وسجل حمدالله أكثر من 100 هدف في جميع المسابقات مع النصر، لكن مستواه كان في تراجع منذ الموسم الماضي وفقد في نهاية المطاف موقعه في التشكيلة الأساسية هذا الموسم.