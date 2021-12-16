موعد أول مباراة لعبدالرزاق حمدالله مع نادي الاتحاد

في مفاجأة مدوية أعلن نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، اليوم الخميس، بعد أسابيع قليلة من قرار ناديه السابق، النصر، إنهاء تعاقده.

وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“ إنه وقع عقدا مع عبدالرزاق حمدالله يمتد لعام ونصف العام (حتى يونيو 2023).

ووفقا لبرنامج ”أكشن مع وليد“، فإن عبدالرزاق حمدالله وصل مدينة جدة، وسيسجل في قائمة الفريق يوم 2 يناير، على أن يشارك أمام الفيحاء يوم 7 يناير 2022، وستكون المباراة في جدة.

وبعد أن سجل 8 أهداف للنصر أمام الاتحاد، سيكون عبدالرزاق حمدالله أحد أسلحة العميد لتتويج الفريق بلقب الدوري السعودي للمحترفين، الذي ناله لآخر مرة موسم 2009/2010.

ويتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك العميد 26 نقطة من 12 مباراة، ويتقدم بنقطة عن مطارديه الشباب وضمك، ولعب كل منهما 13 مباراة.

وسجل عبدالرزاق حمدالله 35 هدفا مع النصر في الدوري السعودي موسم 2018/2019، ثم سجل 29 هدفا في الموسم التالي، وفي المرتين نال جائزة هداف المسابقة.

لكن في الموسم الماضي سجل حمدالله 11 هدفا فقط متأخرا بـ13 هدفا عن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب نادي الهلال، الذي نال جائزة هداف الدوري السعودي.

وقبل مواجهة الفيحاء، من المقرر أن يلعب الاتحاد مع الفتح والاتفاق والباطن في الدوري السعودي.

وكان النصر قد أعلن في نوفمبر الماضي إنهاء العلاقة التعاقدية مع عبدالرزاق حمدالله؛ بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكتب وقتها النصر عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة“.

وانضم حمدالله لنادي النصر في صفقة انتقال حر قادما من الريان القطري، صيف عام 2018، وقاد العالمي للتتويج بلقب الدوري السعودي موسم 2018/2019، وسجل 35 هدفا ليتصدر ترتيب الهدافين.

كما نال حمدالله مع النصر لقبين في كأس السوبر السعودي عامي 2020 و2021.

وسبق أن لعب حمدالله، الذي يبلغ من العمر 30 عاما، لأندية أولمبيك آسفي في المغرب وأليسوندز النرويجي وكوانززهو آر أف الصيني والجيش والريان في قطر.