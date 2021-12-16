رسميًا.. عبدالرزاق حمدالله ينضم لنادي الاتحاد السعودي

أعلن نادي الاتحاد السعودي، رسميا، التعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، في صفقة انتقال حر، بعد أيام من فسخ النصر عقد المهاجم المغربي.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقع ”تويتر“ إنه تعاقد مع عبدالرزاق حمدالله بعقد يمتد لعام ونصف العام.

فسخ العقد

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلن نادي النصر إنهاء العلاقة التعاقدية مع عبدالرزاق حمدالله؛ بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكتب وقتها النصر عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة“.

وعبدالرزاق حمدالله، الذي يبلغ من العمر 30 عاما، انتقل لنادي النصر في صفقة انتقال حر قادما من الريان القطري، صيف عام 2018، وقاد العالمي للتتويج بلقب الدوري السعودي موسم 2018/2019، وسجل 35 هدفا ليتصدر ترتيب الهدافين.

كما نال حمدالله مع النصر لقبين في كأس السوبر السعودي عامي 2020 و2021.

وسبق أن لعب عبدالرزاق حمدالله لأندية أولمبيك آسفي في المغرب وأليسوندز النرويجي وكوانززهو آر أف الصيني والجيش والريان في قطر.

أول حديث

ويوم 6 ديسمبر تحدث عبدالرزاق حمدالله للمرة الأولى، منذ إعلان فسخ تعاقده مع النصر.

وكتب حمدالله عبر حسابه في موقع ”إنستغرا“: ”بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أولا أود شكر إدارة أخوي سعود السويلم وبقيادة أخوي وحبيبي أحمد البريكي لإعطائي فرصة أنني ألعب وأحمل قميص هذا الفريق الغالي، وأود شكر إدارة أخوي صفوان السويكت بقيادة أخي العزيز عبدالرحمن الحلافي، وأشكر إخواني اللاعبين على حسن تعاونهم معاي من أول يوم وأود شكر الجماهير الغالية واعلموا أنكم في القلب“.

وليد الفراج لعبدالرزاق حمدالله: من أنت لتحدد أي إدارة في النصر (فيديو) https://t.co/2eyWPQsc4y pic.twitter.com/8r0JfQHXwt — إرم سبورت (@EremSports) December 6, 2021

وأتم: ”أنا الآن غادرت النادي لكن لي عودة يوما ما إن شاء الله، وفقكم الله وأعانكم على الجاي“.

يشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك العميد 26 نقطة من 12 مباراة، ويتقدم بنقطة عن الشباب وضمك، ولعب كل منهما 13 مباراة.

وكان الاتحاد قد فاز 3/1 على النصر في سبتمبر الماضي، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.