قانوني: على لجنة الانضباط إيقاف سالم الدوسري مباراتين

قال القانوني خالد الشعلان إنه يجب إيقاف سالم الدوسري لاعب نادي الهلال مباراتين، بعد أحداث مباراة الزعيم أمام النصر في الجولة الثامنة (مؤجلة) من الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر خالد الشعلان مقطع فيديو عبر حسابه في موقع ”تويتر“ لكرة مشتركة بين سالم الدوسري وأنسيلمو دي مورايس لاعب النصر، حيث تدخل أنسيلمو على الدوسري قبل أن يضرب سالم الدوسري قدمه برأس أنسيلمو.

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في المقطع مخالفتين لجانج وسالم، ويجب على لجنة الانضباط@Bandaraal

١-التدخل من تلقاء نفسها وفق م١/٢/١٣٣

٢-أو يرفع #النصر @musalli9 شكوى وفق م٦/٢/١٣٣

٣-المطالبة بعقوبة جانج إيقاف مباراة وغرامة١٠ آلاف ريال وفق م١/٢/٤٨

وعقوبة سالم إيقاف مباراتين وغرامة٢٠ ألف ريال وفق م٢/٢/٤٨#قانون pic.twitter.com/TGg0hfF3kh — ‏﮼خالد ‏﮼الشعلان (@k_alsh3laan) December 16, 2021

وكتب خالد الشعلان: ”في المقطع مخالفتان لجانج وسالم، ويجب على لجنة الانضباط

1. التدخل من تلقاء نفسها وفق المادة 1/2/133.

2. أو يرفع النصر شكوى وفق المادة 6/2/133.

3. المطالبة بعقوبة جانج إيقاف مباراة وغرامة 10 آلاف ريال وفق المادة 1/2/48.

وعقوبة سالم إيقاف مباراتين وغرامة 20 ألف ريال وفق المادة 2/2/48.

ونشر النصر صورة للاعبه أنسيلمو بعد المباراة، وتُظهر الصورة وجود جرس في منطقة الرأس بفعل تدخل سالم الدوسري

نبشركم ..

فك الله رأس الرجّال 😂 pic.twitter.com/YOTQUku5BH — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 16, 2021

وكان الهلال قد أعلن، الأربعاء، تمديد عقد لاعبه سالم الدوسري حتى 2025، ونشر الهلال صورة الدوسري أثناء توقيع العقد الجديد على حساب النادي في موقع ”تويتر“، وكتب أن ”التورنيدو“ سيستمر في صفوف العملاق السعودي حتى 2025.

وكان النصر قد ألحق الخسارة الأولى بمنافسه الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تغلب عليه 2/0، في قمة مباريات الجولة الثامنة (مؤجلة) من المسابقة.

وعلى استاد الملك فهد الدولي أنهى النصر النصف الأول من المباراة متقدمًا 1/0 سجله المهاجم الكاميروني فينسيت أبو بكر في الدقيقة 40، بعدما تلاعب بمدافعي الهلال وسدد بطريقة رائعة في مرمى الحارس عبدالله المعيوف من داخل منطقة الجزاء.

وقضى أندرسون تاليسكا على أمل الهلال في إدراك التعادل بعدما سجل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 90 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما انفرد بالحارس عبدالله المعيوف، مستغلًا تمريرة من فينسيت أبو بكر.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 20 نقطة من 13 مباراة في المركز الخامس، وحقق العالمي الفوز السادس، مقابل الخسارة 5 مرات في حين تعادل مرتين.

بينما تكبد الهلال الخسارة الأولى في الدوري السعودي هذا الموسم، ليتجمد رصيد الزعيم عند 21 نقطة من 12 مباراة في المركز الرابع، علمًا بأنه حقق الفوز 5 مرات، وتعادل في 6 مواجهات.

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والنصر في مختلف المسابقات المحلية والقارية، حقق النصر الفوز 5 مرات، في المقابل فاز الهلال 4 مرات، بينما تعادل الفريقان مرة وحيدة.