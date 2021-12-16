وليد الفراج: استمرار جارديم مع الهلال "مضيعة للوقت"

قال الإعلامي السعودي وليد الفراج إن استمرار المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مع نادي الهلال ”مضيعة للوقت“، بعد خسارة الزعيم 0/2 أمام منافسه التقليدي النصر، في الدوري السعودي.

وسجل النصر هدفًا في كل شوط ليتفوق 2/0 على الهلال في الجولة الثامنة (مؤجلة) من الدوري السعودي للمحترفين على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، لتكون هذه أول خسارة للزعيم الموسم الحالي في الدوري السعودي للمحترفين.

الف مبروك لكل محبي النصر فوزهم المستحق اليوم في #ديربي_الرياض على الهلال ، انتصار #النصر سيمنح الدوري روحا ونفسا جديدا للمنافسه والسباق مع الاتحاد والشباب والهلال .

ان تجدد روح النصر امر يسعدني لتستمر المنافسة والقوه والاثارة اما الهلال فأن استمرار مدربة مضيعة وقت .#الهلال_النصر — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) December 16, 2021

وكتب وليد الفراج عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”ألف مبارك لكل محبي النصر فوزهم المستحق، اليوم، في ديربي الرياض على الهلال، وانتصار النصر سيمنح الدوري روحًا ونفسًا جديدين للمنافسة والسباق مع الاتحاد، والشباب، والهلال، وتجدد روح النصر أمر يسعدني لتستمر المنافسة والقوه والإثارة، أما الهلال فإن استمرار مدربة مضيعة للوقت“.

وفاز الهلال 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 23 نوفمبر، لينال الهلال لقب البطولة القارية للمرة الرابعة في تاريخه، والثانية في عامين.

لكن منذ تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا لم يحقق الهلال الفوز في المباريات الثلاث في الدوري السعودي، حيث تعادل 1/1 مع أبها، ثم تعادل 0/0 مع الفيحاء، قبل أن يسقط 0/2 أمام منافسه التقليدي النصر، اليوم الخميس.

وتولى جارديم، البالغ من العمر 47 عامًا، تدريب الهلال، في يونيو الماضي، وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن المدرب البرتغالي قاد الهلال في 12 مباراة، في الدوري السعودي، حقق الزعيم خلالها الفوز في 5 مرات، في حين تعادل 6 مرات، وخسر مرة وحيدة.

وجمدت الخسارة رصيد الهلال عند 21 نقطة من 12 مباراة، ويحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، علمًا بأن الهلال حقق الفوز 5 مرات، وتعادل في 6 مواجهات.

وفي آخر 10 مواجهات بين الهلال والنصر في مختلف المسابقات المحلية والقارية حقق النصر الفوز 5 مرات، في حين حقق الهلال الفوز 4 مرات، وتعادل الفريقان مرة وحيدة.

ونجح النصر في الثأر من الهلال الذي فاز على العالمي 1/0 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في نوفمبر الماضي، قبل أن ينال الهلال اللقب بالفوز 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الرائد، يوم الإثنين المقبل، ثم مع الفتح ثم مع الفيصلي.