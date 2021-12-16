هل قصد الرد على "ركزة علم البليهي"؟.. تاليسكا يرفع قميصه احتفالا بالهدف (فيديو)

احتفل المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر بطريقة مثيرة بعد تسجيله الهدف الثاني للعالمي على منافسه الهلال، اليوم الخميس، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن هجمة مرتدة لعب فينسنت أبو بكر الكرة لأندرسون تاليسكا ليتوغل قبل أن يسدد من داخل منطقة الجزاء في مرمى عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال في الدقيقة 90، لينهي على أمل الهلال في الخروج بنتيجة التعادل على الأقل.

وبعد تسجيله الهدف خلع أندرسون تاليسكا قميصه أمام جماهير الهلال قبل أن يرفعه أمام الجماهير، على طريقة احتفال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام جماهير ريال مدريد في فوز برشلونة 3/2 في قمة الكلاسيكو على ملعب سانتياغو برنابيو في عام 2018.

وقد يكون احتفال أندرسون تاليسكا بهذه الطريقة ردا على علي البليهي مدافع نادي الهلال، الذي غرس راية الهلال في منتصف ملعب مرسول بارك بعد فوز الهلال 2/1 على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا وتأهل الزعيم إلى المباراة النهائية للمرة الثانية في عامين.

وكان النصر قد أنهى الشوط الأول متقدمًا 1/0 على استاد الملك فهد الدولي سجله المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر في الدقيقة 40، بعدما تلاعب بمدافعي الهلال وسدد بطريقة رائعة في مرمى الحارس عبدالله المعيوف من داخل منطقة الجزاء.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول سجل المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدف التعادل للهلال لكن الحكم الإيطالي باولو فاليري لجأ لتقنية إعادة الفيديو ”VAR“ وقرر إلغاء الهدف ووجه البطاقة الصفراء للبرازيلي ماثيو بيريرا بعد خطأ على عبدالله محمد الخيبري.

وألحق نادي النصر الخسارة الأولى بمنافسه التقليدي الهلال في الدوري السعودي الموسم الحالي، حيث رفع الفوز رصيد النصر إلى 20 نقطة من 13 مباراة في المركز الخامس، وقد حقق العالمي الفوز السادس، مقابل الخسارة 5 مرات في حين تعادل مرتين.

في المقابل جمدت الخسارة رصيد الهلال عند 21 نقطة من 12 مباراة ويحتل المركز الرابع، علما بأن الهلال حقق الفوز 5 مرات، وتعادل في 6 مواجهات.

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والنصر في مختلف المسابقات المحلية والقارية فاز النصر 5 مرات، في حين حقق الهلال الفوز 4 مرات، وتعادل الفريقان مرة وحيدة.