ماثيو بيريرا ينفعل على جارديم في مباراة الهلال والنصر (فيديو)

انفعل البرازيلي ماثيو بيريرا لاعب نادي الهلال على مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم؛ بعدما قرر المدرب البرتغالي إخراج اللاعب أمام النصر في قمة الدوري السعودي أمام النصر، اليوم الخميس.

وأظهرت الكاميرات غضب بيريرا، حيث صافح بعنف زميله أندري كاريلو قبل أن يتلفظ بكلمات في وجه جارديم قبل أن يبصق على الأرض.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم النصر 1/0 سجله المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر في الدقيقة 40 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يقضي أندرسون تاليسكا على أمل الهلال في تسجيل التعادل بعدما سجل هدفا ثانيا للنصر في الدقيقة 90 من هجمة مرتدة.

وحقق النصر الفوز السادس، مقابل الخسارة 5 مرات في حين تعادل مرتين ليرفع الفوز رصيد النصر إلى 20 نقطة من 13 مباراة في المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي.

في حين تجرع الهلال مرارة الخسارة الأولى في الدوري السعودي هذا الموسم، ليتوقف رصيد الفريق عند 21 نقطة من 12 مباراة في المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي، علمًا بأن الزعيم حقق الفوز 5 مرات، وتعادل في 6 مواجهات.

وثأر النصر من الهلال الذي فاز على العالمي 1/0 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في نوفمبر الماضي، قبل أن ينال الهلال اللقب بالفوز 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية.

يشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، ويتقدم بنقطة وحيدة عن الشباب صاحب المركز الثاني لكن الشباب لعب 13 مباراة، في حين يأتي ضمك في المركز الثالث، وحصد 5 نقطة من 13 مباراة.

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والنصر في مختلف المسابقات المحلية والقارية فاز النصر 5 مرات، في حين حقق الهلال الفوز 4 مرات، وتعادلا الفريقان مرة وحيدة.

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للأرقام والإحصاءات، أن فيسينت أبوبكر بات أول لاعب كاميروني يسجل في ديربي النصر والهلال في دوري المحترفين السعودي.

وأشارت إلى أنه عندما أنهى النصر الشوط الأول من الديربي متقدما في 8 مناسبات سابقة، لا يخسر العالمي في نهاية القمة، وحدث ذلك بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات.

وقالت إنه تم تسجيل آخر 28 هدفا للنصر في مرمى الهلال في دوري المحترفين من داخل منطقة الجزاء.