ماثيو بيريرا ينفعل على جارديم في مباراة الهلال والنصر (فيديو)

انفعل البرازيلي ماثيو بيريرا لاعب نادي الهلال على مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم؛ بعدما قرر المدرب البرتغالي إخراج اللاعب أمام النصر في قمة الدوري السعودي أمام النصر، اليوم الخميس.
وأظهرت الكاميرات غضب بيريرا، حيث صافح بعنف زميله أندري كاريلو قبل أن يتلفظ بكلمات في وجه جارديم قبل أن يبصق على الأرض.
انفعال وبصق بيريرا لاعب #الهلال على مدربه جارديم خلال مباراة #الهلال_النصر #النصر_الهلال #ديربي_الرياض #ديربي_العصر
pic.twitter.com/AsDYR7AR85
— إرم سبورت (@EremSports) December 16, 2021
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم النصر 1/0 سجله المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر في الدقيقة 40 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يقضي أندرسون تاليسكا على أمل الهلال في تسجيل التعادل بعدما سجل هدفا ثانيا للنصر في الدقيقة 90 من هجمة مرتدة.
وحقق النصر الفوز السادس، مقابل الخسارة 5 مرات في حين تعادل مرتين ليرفع الفوز رصيد النصر إلى 20 نقطة من 13 مباراة في المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي.
انفعال وبصق بيريرا لاعب #الهلال على مدربه جارديم خلال مباراة #الهلال_النصر #النصر_الهلال #ديربي_الرياض #ديربي_العصر
pic.twitter.com/AsDYR7AR85
— إرم سبورت (@EremSports) December 16, 2021
في حين تجرع الهلال مرارة الخسارة الأولى في الدوري السعودي هذا الموسم، ليتوقف رصيد الفريق عند 21 نقطة من 12 مباراة في المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي، علمًا بأن الزعيم حقق الفوز 5 مرات، وتعادل في 6 مواجهات.
وثأر النصر من الهلال الذي فاز على العالمي 1/0 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في نوفمبر الماضي، قبل أن ينال الهلال اللقب بالفوز 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية.
أهداف مباراة #الهلال_النصر .. أبوبكر و تاليسكا واحتفالات اللاعبين #النصر_الهلال #ديربي_الرياض #ديربي_العصر
— إرم سبورت (@EremSports) December 16, 2021
يشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، ويتقدم بنقطة وحيدة عن الشباب صاحب المركز الثاني لكن الشباب لعب 13 مباراة، في حين يأتي ضمك في المركز الثالث، وحصد 5 نقطة من 13 مباراة.
وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والنصر في مختلف المسابقات المحلية والقارية فاز النصر 5 مرات، في حين حقق الهلال الفوز 4 مرات، وتعادلا الفريقان مرة وحيدة.
وذكرت شبكة ”أوبتا“ للأرقام والإحصاءات، أن فيسينت أبوبكر بات أول لاعب كاميروني يسجل في ديربي النصر والهلال في دوري المحترفين السعودي.
تاليسكا يحتفل بهدفه في شباك #الهلال على طريقة ميسي في سانتياغو برنابيو #الهلال #النصر_الهلال #الهلال_النصر #ديربي_الرياض pic.twitter.com/s9Tf529ZaE
— إرم سبورت (@EremSports) December 16, 2021
وأشارت إلى أنه عندما أنهى النصر الشوط الأول من الديربي متقدما في 8 مناسبات سابقة، لا يخسر العالمي في نهاية القمة، وحدث ذلك بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات.
وقالت إنه تم تسجيل آخر 28 هدفا للنصر في مرمى الهلال في دوري المحترفين من داخل منطقة الجزاء.