ترتيب الدوري السعودي: النصر يلحق الخسارة الأولى بنادي الهلال (فيديو)

ألحق نادي النصر الخسارة الأولى بمنافسه نادي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تغلب عليه 2/0، اليوم الخميس، في قمة مباريات الجولة الثامنة (مؤجلة) من المسابقة.

وعلى استاد الملك فهد الدولي أنهى النصر الشوط الأول متقدمًا 1/0 سجله المهاجم الكاميروني فينسيت أبو بكر في الدقيقة 40، بعدما تلاعب بمدافعي الهلال وسدد بطريقة رائعة في مرمى الحارس عبدالله المعيوف من داخل منطقة الجزاء.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول سجل المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدف التعادل للهلال لكن الحكم الإيطالي باولو فاليري لجأ لتقنية إعادة الفيديو ”VAR“ وقرر إلغاء الهدف ووجه البطاقة الصفراء للبرازيلي ماثيو بيريرا بعد خطأ على عبدالله محمد الخيبري.

وقضى أندرسون تاليسكا على آمل الهلال في إدراك التعادل بعدما سجل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 90 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما انفرد بالحارس عبدالله المعيوف، مستغلا تمريرة من فينسيت أبو بكر.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 20 نقطة من 13 مباراة في المركز الخامس، وقد حقق العالمي الفوز السادس، مقابل الخسارة 5 مرات في حين تعادل مرتين.

بينما تكبد الهلال الخسارة الأولى في الدوري السعودي هذا الموسم، ليتجمد رصيد الزعيم عند 21 نقطة من 12 مباراة في المركز الرابع، علمًا بأنه حقق الفوز 5 مرات، وتعادل في 6 مواجهات.

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والنصر في مختلف المسابقات المحلية والقارية حقق النصر الفوز 5 مرات، في المقابل فاز الهلال 4 مرات، بينما تعادلا الفريقان مرة وحيدة.

بعد العودة لتقنية الـVAR حكم المباراة يقرر إلغاء هدف الهلال.#الهلال_النصر⁩

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/vcBTzMDDgz — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2021

وثأر النصر من الهلال الذي فاز على العالمي 1/0 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في نوفمبر الماضي، قبل أن ينال الهلال اللقب بالفوز 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، ويتقدم بنقطة وحيدة عن الشباب صاحب المركز الثاني لكن الشباب لعب 13 مباراة، في حين يأتي ضمك في المركز الثالث، وحصد 5 نقطة من 13 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الرائد يوم الإثنين، ثم مع الفتح ثم مع الفيصلي، في الفي المقابل من المقرر أن يلعب النصر مع الاتفاق ثم الحزم ثم الفتح في الدوري السعودي أيضا.