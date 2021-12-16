العراق يؤكد: البصرة ستستضيف خليجي 25 بشكل نهائي

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الخميس، أن مدينة البصرة ستستضيف بشكل نهائي كأس الخليج (خليجي 25) في موعدها الجديد في يناير كانون الثاني 2023، على أن تكون كل الاستعدادات جاهزة قبلها بستة أشهر.

وعقد اتحاد كأس الخليج العربي اجتماعا في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، لمناقشة آخر مستجدات البطولة التي كان من المفترض انطلاقتها خلال الشهر الجاري، لكنها تأجلت في سبتمبر أيلول حتى مطلع 2023 بسبب مشاركة أغلب المنتخبات في بطولة كأس العرب في قطر.

وقال عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي في بيان: ”تم اعتماد البصرة بصورة نهائية لتنظيم خليجي 25 في (يناير) كانون الثاني 2023 مع ضرورة اكتمال المتطلبات الخاصة بالبطولة في 30 يونيو 2022“.

وأضاف وزير الشباب والرياضة العراقي ”مدينة البصرة ستكون بأتم الجاهزية لاحتضان خليجي 25، وإكمال جميع المتطلبات في وقتها المحدد، والسعي إلى أن تكون البطولة مميزة وملبية لتطلعات الجميع“.

وكان من المفترض أن تستضيف مدينة البصرة خليجي 21 لكنها نُقلت إلى البحرين في 2013، وتكرر التأجيل أكثر من مرة سواء لأسباب أمنية أو لأسباب تتعلق بعدم الجاهزية للاستضافة.

وأقيمت النسخة الأخيرة لكأس الخليج (خليجي 24) في قطر العام 2019 وأحرز منتخب البحرين اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وقبل أسابيع نقلت وسائل إعلام عن مصدر مقرب من الاتحاد البحريني لكرة القدم، قوله إنه لدى الاتحاد البحريني رغبة في استضافة النسخة القادمة من كأس الخليج حال عدم استضافتها من الاتحاد العراقي.

وفي مارس الماضي، أعلن إياد بنيان، رئيس الهيئة التطبيعية العراقية، موافقة رؤساء الاتحادات الخليجية على تنظيم العراق بطولة خليجي 25.

وقال بنيان في بيان: ”يتقدم رئيس الهيئة التطبيعية (إياد بنيان) بوافر الاحترام وعظيمِ الامتنان إلى رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال، لجهودهما المبذولة وسعيهما الحثيث في إنجاز متطلبات ملف خليجي 25“.

وسعى العراق إلى تنظيم بطولة خليجي 21 وما بعدها، لكنه تعثر بسبب الأوضاع الأمنية المتردية، وتلكؤ إنجاز المتطلبات الخاصة بالبطولة الخليجية.

يشار إلى أن النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي أقيمت العام 1970 وفاز منتخب الكويت باللقب، علما أن الأزرق الكويتي هو أكثر من نال لقب البطولة برصيد 10 مرات، مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وقطر والعراق، في حين نال كل من منتخب الإمارات وعمان اللقب مرتين، مقابل لقب للبحرين.