التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

تتجه الأنظار اليوم الخميس نحو ملعب (الملك فهد الدولي) بالعاصمة السعودية الرياض لمتابعة لقاء الديربي بين الهلال وضيفه النصر المؤجل من الجولة الثامنة للدوري السعودي.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الديربي بين الهلال والنصر ، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تقام المباراة في الساعة الثالثة والربع عصر اليوم الخميس بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الملك فهد الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC1 بصوت المعلقين جعفر الصليح ومحمد الخامسي وقناة SSC5 بصوت المعلق سمير المعيرفي.

ترتيب الفريقين

يحتل الهلال حامل اللقب المركز الرابع برصيد 21 نقطة من 11 مباراة بعدما حقق 5 انتصارات وتعادل 6 مرات وهو الفريق الوحيد الذي لم يعرف طعم الخسارة.

ويتبقى للهلال لقاء مؤجل ضد النصر بجانب مباراة الاتحاد المؤجلة أيضا، وسجل الهلال 16 هدفا واستقبل 10 أهداف.

ويحتل النصر المركز السابع برصيد 17 نقطة من 12 مباراة وحقق 5 انتصارات وتلقى 5 هزائم وتعادل مرتين.

وسجل النصر 19 هدفا، واستقبل 16 هدفا في مرماه، خلال الجولات الماضية.

وفاز الهلال في آخر لقاء ضد النصر يوم الـ19 من أكتوبر الماضي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بينما كان آخر لقاء بين الفريقين بالدوري السعودي يوم الـ23 من فبراير الماضي وفاز النصر بنتيجة 1-0.

تشكيل الهلال

يسعى الهلال لتحقيق الفوز والاقتراب من الاتحاد صاحب الصدارة برصيد 26 نقطة في ظل محاولات الزعيم لحسم الصدارة في الشتاء ومع اقتراب نهاية الدور الأول للدوري.

ويفتقد الهلال خدمات لاعبه المميز محمد البريك بسبب إصابته بفيروس كورونا بجانب محمد كنو لاعب خط الوسط بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الملونة، كما يغيب عبد الله عطيف وناصر الدوسري بسبب الإصابات.

ويعتمد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال على تشكيلته التي تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه رباعي خط الدفاع بقيادة الكوري الجنوبي جانج سو وبجواره علي آل بليهي وياسر الشهراني وحمد اليامي.

ويقود خط الوسط الكولومبي جوستافو كويلار وبجواره سلمان الفرج وعلى الأطراف البرازيلي ماتيوس بيريرا وسالم الدوسري بجانب ثنائي الهجوم المالي موسى ماريجا والفرنسي بافتيمبي جوميز.

وقال عادل عبد الرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن الهلال فريق يملك القدرات الهجومية المميزة والتي تساعده على حسم الفوز على أي منافس ولكن التعادل في آخر لقاءين سيضع ضغوطا ضد لاعبي الهلال.

وأوضح أن المعادلة الهجومية ستحسم الكثير من ملامح هذه المواجهة في ظل وجود جوميز وبيريرا وماريجا والدوسري كرباعي هجومي مرعب، مؤكدا أن الغيابات لن تؤثر على الهلال لوجود عدة بدائل.

تشكيل النصر

يدخل النصر مواجهة الديربي باحثًا عن استعادة الثقة ومصالحة جماهيره بالفوز على جاره الهلال.

ويقود النصر المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو الذي سيقود الفريق لنهاية الموسم الحالي بعد سلسلة من التغييرات برحيل المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل ومِن قَبلِه البرازيلي مانو مينيز.

وتبدو صفوف النصر مكتملة، ويعتمد النصر على تشكيلته التي تضم الحارس أمين بخارى وأمامه رباعي خط الدفاع عبد الإله العمري وعلي لاجامي وسلطان الغنام ومحمد قاسم.

ويقود خط الوسط عبد الله الخيبري وبجواره علي الحسن والبرازيلي أنسيلمو دي مورايس وعلى الأطراف الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والبرازيلي أندرسون تاليسكا مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر.

وأشار عادل عبد الرحمن إلى أن النصر بحاجة ماسة لتحقيق الفوز على حساب الهلال وحسم الانتصار وإعادة ترتيب أوراقه في الموسم الحالي.

وأكد أن النصر لديه عناصر فردية مميزة، مثل: تاليسكا وأبو بكر، ولكن ينقصه فقط الأداء الجماعي والتركيز في علاج الأخطاء الدفاعية.