رسميًا: نادي الهلال السعودي يمدد عقد سالم الدوسري حتى 2025

أعلن الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم تمديد عقد لاعبه البارز سالم الدوسري حتى 2025 اليوم الأربعاء.

ونشر الهلال صورة الدوسري أثناء توقيع العقد الجديد على حساب النادي في تويتر وكتب أن ”التورنيدو“ سيستمر في صفوف العملاق السعودي حتى 2025.

وظهر الدوسري في مكان مرتفع وأمسك بقميص الهلال الأزرق رقم 2025 وكتب الهلال ”التورنيدو من القمة يعلنها أنا هلالي حتى 2025“.

وساهم الدوسري لاعب وسط المنتخب السعودي في فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

الهلال يعلن تجديد عقد سالم الدوسري pic.twitter.com/hym4Pl8Lpo — إرم سبورت (@EremSports) December 15, 2021

ويحتل الهلال المركز الرابع في الدوري السعودي برصيد 21 نقطة من 11 مباراة وبفارق خمس نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي خاض 12 مباراة.

ولم يكشف نادي الهلال عن القيمة المالية لتجديد التعاقد، إلا أن صحيفة ”الرياضية“ السعودية قالت إن سالم الدوسري سيحصل على 52 مليون ريال، في الأعوام الأربعة المقبلة التي اتفق عليها مع الإدارة الهلالية.

وتابعت: ”سيحصل سالم الدوسري على 13 مليون ريال في العام الواحد، ليصبح بذلك أغلى لاعب سعودي يتسلم راتبًا سنويًا“.

وجاء حسم ملف اللاعب من قبل إدارة النادي الأزرق قبل دخوله الفترة الحرة التي تسمح للدوسري بالتفاوض مع الأندية الراغبة في خدماته دون موافقة ناديه.

وعاد لاعبو الهلال للتدريبات يوم الأحد الماضي بعد أن قرر المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم منحهم راحة يوم السبت، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والتكتيكية.

وغاب عن التدريبات الحارس البديل محمد الواكد بعد إجرائه عملية تصحيح نظر، بحسب بيان الهلال.

وكان الهلال قد تعادل سلبيا مع الفيحاء يوم الجمعة في حين خسر النصر من الطائي 1/2.

وستكون مواجهة الخميس على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض الأولى بين الهلال والنصر منذ مواجهتهما في نوفمبر الماضي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال 2/1، قبل أن يتوج باللقب بعد فوزه 2/0 في المباراة النهائية على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.