نادي النصر يعلن تعيين مارسيلو سالازار مديرا للفريق

أعلن نادي النصر السعودي تعيين البرازيلي مارسيلو سالازار مديرا للفريق الأول لكرة القدم في النادي.

وكان مارسيلو سالازار قد تولى مهمة المدير الفني المؤقت للفريق، بعد إقالة إيمانويل بيدرو من منصبه، بعد خسارته أمام الغريم التقليدي الهلال في نصف دوري أبطال آسيا، إضافة إلى تراجع نتائج الفريق.

وخاض مارسيلو مباراتي الرائد والأهلي في الدوري السعودي، حيث تعادل في الأولى وخسر في الثانية.

وكان نادي النصر قد أعلن أيضا قبوله استقالة مديره التنفيذي حسين عبد الغني، وذلك بعد أقل من عام على وصوله لهذا المنصب.

وسيعاون سالازار بذلك المدرب الجديد للفريق، ميجيل أنخيل روسو، الذي يمتلك تاريخا طويلا في عالم التدريب.

وكانت بداية ميجيل أنخيل التدريبية في نادي لانوس في 1989، وقاده لمدة 5 أعوام، وفي موسم 1994-95 عاد لناديه الذي لعب له إستوديانتيس وقاده لمدة موسم.

📋 | مجلس إدارة نادي #النصر يصدر عددًا من القرارات: pic.twitter.com/8Utn9Lijoj — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 15, 2021

وكانت المحطة الأكبر له في 2007، حيث قاد نادي بوكا جونيورز للفوز بكوبا ليبرتادوريس، وبعد أن رحل بعامين تولى فريق سان لورينزو لمدة موسم.

محطة ميجيل أنخيل الأخيرة كانت في بوكا جونيورز أيضا، وفاز معه بالدوري الأرجنتيني وكأس دييغو أرماندو مارادونا، وذلك قبل أن يرحل ويصبح مدرب النصر الجديد.

كما أصدر النصر قرارا بتعيين المهندس عبدالله العمراني نائبا لرئيس النادي.

ويواصل نادي النصر تدريباته مساء اليوم من أجل الاستعداد لمواجهة الهلال، غدا الخميس، بديربي الرياض المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان النصر قد خسر من مضيفه الطائي بهدفين لهدف، في الحائل، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري.

وسيخوض الأرجنتيني ميجيل أنخل روسو، أولى مبارياته كمدرب لنادي النصر السعودي غدا، أمام الهلال، عقب توليه مهمة تدريب العالمي، الأسبوع الماضي حتى نهاية الموسم الجاري.

ويحتل نادي النصر المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 17 نقطة من 12 مباراة، بينما الهلال ترتيبه الرابع برصيد 21 نقطة وله لقاء مؤجل ضد الاتحاد لم يحدد موعده بعد.