قاضية جديدة أم قبلة الحياة؟.. وجهان مختلفان لمباراة الهلال ضد النصر

يشهد الدوري السعودي، مواجهة من العيار الثقيل، بين الهلال والنصر، غدًا الخميس، في لقاء ديربي العاصمة الرياض، والذي يبقى دائمًا خارج أي توقعات، بغض النظر عن ظروف الفريقين.

وتبدو الأمور هذه المرة متباينة بين وجهتين مختلفين لديربي الرياض، ما بين قبلة الحياة للفريق الفائز، وطوق النجاة للنصر، لاستعادة ثقة جماهيره، وبين البحث عن ضربة قاضية جديدة من جانب الهلال لمنافسه الشرس.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، بعض الكواليس الخاصة بمباراة ديربي الرياض، فهل تكون مواجهة بمثابة قبلة الحياة للنصر وجماهيره، أم قاضية جديدة يبحث عنها الهلال؟

تعديل موعد مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي https://t.co/b4C8KXcbPY pic.twitter.com/K5vwT6OcgA — إرم سبورت (@EremSports) December 15, 2021

موقعة دوري الأبطال

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب ”مرسول بارك“ يوم 19 أكتوبر الماضي، وخرج الهلال فائزًا بنتيجة 2-1.

وحسم الهلال بعد ذلك، لقب دوري أبطال آسيا، بعدما أطاح بمنافسه وجاره النصر، ثم تفوق على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

وجاء خروج النصر من دوري الأبطال، وتبخّر أحلامه الآسيوية في تحقيق البطولة، لتشعل الأزمات في قلعة أصحاب الرداء الأصفر.

وخاض النصر 6 لقاءات بالدوري السعودي، بعد مباراة الخروج أمام الهلال، وحقق الفريق فوزًا وحيدًا، كان على حساب الأهلي، وتلقّى 3 هزائم على يد الاتفاق والشباب والطائي، كما تعادل مع الفيحاء والرائد، ليخسر النصر 13 نقطة كاملة.

أزمات بالجملة

لم يتوقف الأمر عند حدود سوء النتائج فقط، في فريق النصر بعد الضربة القاضية التي تلقاها بالخروج أمام الهلال، بل وصل الأمر لأزمات بالجملة، عصفت بالفريق.

وكانت البداية بغياب الاستقرار الفني عن صفوف النصر، بعد رحيل مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي تولى المهمة يوم 3 أكتوبر الماضي، ثم تولى المهمة المدرب الأرجنتيني، ميجيل روسو.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالأزمات وصلت إلى مشاكل بين نجوم الفريق، وفسخ عقد المهاجم المغربي، عبد الرزاق حمد الله، بشكل رسمي.

قاضية جديدة

يبقى لقاء الديربي بين الهلال والنصر غدًا الخميس، بمثابة مغامرة محفوفة بالمخاطر للنصر، فالهزيمة قد تعني ضربة قاضية جديدة للفريق، في الموسم الحالي.

وتراجع ترتيب النصر في الدوري السعودي، ليحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة، من 12 مباراة، بفارق 9 نقاط كاملة عن الاتحاد، صاحب الصدارة.

وتعني الهزيمة ضربة موجعة للفريق النصراوي، وخاصة مع حالة عدم الاستقرار التي يعيشها الفريق.

وقال عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إن النصر عليه أن يتماسك في هذه المواجهة الخاصة، لأن الهزيمة بالفعل، قد تجعله يخرج بموسم صفري، حال استمرار التراجع.

وأضاف: ”هناك مشاكل بالجملة ظهرت مؤخرًا، وكأنّ الفريق أقام موسمه لاقتناص لقب دوري أبطال آسيا في العام الحالي، ولكن الحقيقة أن هناك ارتباطات مهمة قادمة، وعلى رأسها الدوري السعودي. والخسارة أمام الهلال، ستقضي على الفريق معنويًا بجانب المزيد من تراجع الترتيب“.

قبلة الحياة

في المقابل، يرى المتفائلون من جمهور ومحبي النصر، أن هذه المباراة قد تكون قبلة الحياة للفريق بتحقيق نتيجة إيجابية، وتحديدًا حصد النقاط الثلاث على حساب الهلال.

ولم يفز الهلال في آخر لقاءين له بالدوري بتعادله مع أبها، ثم الفيحاء، وهو ما يعكس تأثّر حامل اللقب بدنيًا ونفسيًا أيضًا، بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا.

ورغم صعوبة مهمة النصر، إلا أن تعيين المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو، وإمكانية التماسك لاقتناص الفوز أمام الهلال، أصبح هدفًا يلمع أمام أعين لاعبي الفريق.

وقال مختار مختار، مدرب الوحدة السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إن كرة القدم مليئة بالمتغيرات، ولا يوجد شيء ثابت، موضحًا أن ما يبذله اللاعبون من جهد وعرق داخل المستطيل الأخضر، قد يترجم لنتائج طيبة، حال وجود فاعلية وتوفيق.

وأضاف: ”النصر لديه بالفعل، كتيبة من النجوم وينقصه فقط، عودة الثقة. وبالتالي، الفوز على الهلال قد يعيد هذه الثقة، ويقود اللاعبين لمصالحة مع الجماهير“.

ورغم السقوط الآسيوي للنصر أمام الهلال، إلا أن النصر تفوق محليًا في آخر لقاءين بفوزه في لقاء الدور الثاني للدوري يوم 23 فبراير الماضي بالموسم المنقضي، وتغلبه بنتيجة 3-0 في كأس السوبر السعودي، يوم 30 يناير الماضي.