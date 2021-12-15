تعديل موعد مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميا تعديل وقت إقامة مواجهة الهلال ضد النصر، إلى الساعة 3:15 عصرًا، غدًا الخميس، بدلا من موعدها السابق 8:00 مساء.

وقالت اللجنة في بيان لها، يوم الأربعاء: ”بناء على اتفاق ناديي الهلال والنصر قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل وقت إقامة مواجهة الفريقين المؤجلة من الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتقام عند الساعة 3:15 عصرًا من يوم الخميس الموافق 16\12\2021، بدلا من موعدها السابق الساعة 8:00 مساء في نفس اليوم“.

ولم تكشف اللجنة أسباب اتخاذ القرار.

🚨 لجنة المسابقات تقرر تعديل وقت إقامة مواجهة #الهلال_النصر إلى الساعة 3:15 عصرًا غدًا الخميس، بدلا من موعدها السابق 8:00 م.

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ويصطدم الهلال بنظيره النصر، غدًا الخميس، في قمة كروية صعبة على الفريقين، في ومؤجلة من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وفي آخر خمس مباريات بالدوري، أنهى الهلال 3 مباريات بالتعادل، وفاز على الرائد وضمك، أما النصر ففاز مرة واحدة فقط وذلك على أهلي جدة، بينما تعادل مرتين وخسر مثلهما.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، جمعها من 11 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 6 أخرى، وله مباراة مؤجلة أخرى مع الاتحاد المتصدر الذي يتقدم عليه حاليا بفارق 5 نقاط، من الجولة الثانية عشرة، بينما يدخل النصر المباراة وهو في المركز السابع، برصيد 17 نقطة، جمعها من 12 مباراة، فاز كما خسر في 5 وتعادل في مباراتين.

وستكون مباراة الديربي غدًا الأولى للأرجنتيني ميجيل روسو، الذي تولى تدريب النصر مؤخرًا بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، وينتظره عملا شاقا لإعادة الاستقرار الفني للفريق، وسيجد نفسه أمام تحدٍ كبير خاصة عندما تكون المباراة الأولى له أمام الغريم التاريخي.

ويتواجد نادي الاتحاد حاليًّا في الصدارة برصيد 26 نقطة يليه الشباب وضمك ثانيًا وثالثًا برصيد 25 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 21 نقطة، الفيحاء خامسًا برصيد 19 نقطة، الرائد سادسًا برصيد 18 نقطة، النصر سابعًا برصيد 17 نقطة.

الاتفاق يأتي في المركز الثامن برصيد 16 نقطة، الأهلي والفيصلي في المركزين التاسع والعاشر بـ جدول ترتيب الدوري السعودي، أما نادي أبها فمتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، ويليه كل من الفتح والباطن والطائي في المراكز من الـ12 إلى الـ14 برصيد 13 نقطة لكل فريق، أما ناديا التعاون والحزم فيتواجدان في المركزين الـ15 والـ16 برصيد 11 نقطة لكل فريق.

ويغيب عن الهلال في المباراة، محمد البريك، بسبب كورونا، وناصر الدوسري الذي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية سيبعده نحو شهرين، ومحمد كنو بداعي تراكم البطاقات.

بينما يفتقد النصر لجهود لاعبيه المدافع عبدالله مادو ولاعب الوسط عبدالفتاح عسيري بداعي الإصابة.