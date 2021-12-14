ماذا قال محمد بن سلمان للاعبي الهلال أثناء استقباله لهم؟

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية فريق الهلال السعودي، بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتأهل لكأس العالم المقبل للأندية.

وهنأ ولي العهد مسؤولي ولاعبي فريق الهلال السعودي بهذا الإنجاز للوطن، وظهورهم المشرف في البطولة، والتأهل لكأس العالم للأندية.

وأشار الأمير محمد بن سلمان خلال حديثه مع لاعبي الهلال إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عاليًا في المحفل العالمي.

وحضر اللقاء مع ولي العهد السعودي كل من، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، والجهازين الفني والإداري، ولاعبي الفريق لكرة القدم

والتقط الأمير محمد بن سلمان الصور التذكارية مع لاعبي الهلال وسط درع دوري أبطال آسيا.

#ولي_العهد السعودي محمد بن سلمان يستقبل #وزير_الرياضة ورئيس اتحاد الكرة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة #نادي_الهلال والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة #دوري_أبطال_آسيا 2021 والتأهل لكأس العالم القادمة للأندية.#ولي_العهد_يستقبل_الهلال pic.twitter.com/U0jMeQkuky — إرم سبورت (@EremSports) December 14, 2021

وتوج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، ليتوج باللقب القاري.

وانفرد الهلال بلقب الأكثر تتويجًا بالبطولة بعدما فك شراكته في الصدارة مع بوهانغ ستيلرز الذي لديه 3 ألقاب، وأصبح هذا هو اللقب الرابع للهلال، حيث سبق له التتويج باللقب أعوام 1992 و2000 و2019.

وبعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، تأهل الهلال للعب في بطولة كأس العالم للأندية.

وعاد لاعبو الهلال للتدريبات، يوم الأحد الماضي، بعد أن قرر المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم منحهم راحة، يوم السبت، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والتكتيكية.

وغاب عن التدريبات الحارس البديل محمد الواكد بعد إجرائه عملية تصحيح نظر، بحسب بيان الهلال.

وكان الهلال قد تعادل سلبيًا مع الفيحاء، يوم الجمعة، في حين خسر النصر من الطائي 1/2.

وستكون مواجهة الخميس على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض الأولى بين الهلال والنصر منذ مواجهتهما، في نوفمبر الماضي، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال 2/1، قبل أن يتوج باللقب بعد فوزه 2/0 في المباراة النهائية على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

يشار إلى أن الهلال يملك 21 نقطة من 11 مباراة، ويحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي، ويتأخر الزعيم بـ5 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 12 مباراة، في حين حصد النصر 17 نقطة من 12 مباراة ويحتل المركز السابع.