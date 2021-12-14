تركي آل الشيخ يرحب بعائلة مارادونا في مباراة برشلونة وبوكا جونيورز (فيديو)

استقبل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عائلة النجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، في مقصورة ملعب ”مرسول بارك“ على هامش المباراة الودية بين برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني، في مباراة كأس مارادونا.

مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني في مباراة كأس مارادونا، مساء اليوم الثلاثاء، تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض لموسم 2021.

والتقطت كاميرا المباراة تركي آل الشيخ وهو يرحب بأفراد عائلة مارادونا في مقصورة الملعب، ويوجه لهم التحية على حضورهم.

معالي المستشار تركي ال الشيخ رفقة عائلة الراحل دييغو أرماندو مارادونا#كأس_مارادونا 🏆 #موسم_الرياض pic.twitter.com/qtlN6KI4Il — #ForçaBarça (@FCB3rcelona) December 14, 2021

وتستضيف مدينة الرياض حدثًا كرويًا غير مسبوق، يتضمن مواجهة فريدة من نوعها بين برشلونة الإسباني، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، تحت اسم ”كأس مارادونا“ تكريمًا للاعب دييغو أرماندو مارادونا، الذي يصنفه كثيرون على أنه أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وتأتي المباراة تكريماً لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي فارق الحياة في نوفمبر 2020، وسيرعى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة المباراة، كما سيتوج الفريق الفائز بالكأس.

وتمثل مباراة ”كأس مارادونا“ إحدى فعاليات موسم الرياض في نسخته الثانية.

ومن تلك الفعاليات مباراة أخرى تُقام في يناير المقبل، تجمع فريق باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم العالميين، مع فريقٍ يجمع نجوم ناديَيْ الهلال والنصر السعوديَيْن، ويتولى تدريبه الفرنسي الشهير ”أرسين فينغر“.

وعرف الكثيرون مارادونا، الذي صعد من مدينة بوينس آيرس إلى النجومية، كأبرز لاعب في تاريخ كرة القدم، حيث شهد العالم مشاعر حزنٍ عميقة عقب خبر وفاته التي تصدرت عناوين جميع الصحف قبل عام من الآن.

وقدم مارادونا أفضل أداء فردي في تاريخ كأس العالم في المكسيك عام 1986م، كما عُرف عنه فوز أي فريق يشاركه اللعب، وكانت تحظى معظم الفرق التي يشارك فيها مارادونا بالتميز والشعبية.

وكان مارادونا قد بدأ مسيرته الرياضية مع فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني موسم 1981 – 1982م، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني الذي لعب معه موسمين حتى 1984م، ثم انتقل مرة أخرى إلى نابولي الإيطالي الذي بقي معه حتى عام 1991م، وانتقل بعد مدة قصيرة إلى نادي إشبيلية، ثم عاد مرة أخرى إلى ناديه الأول الذي بقي بين صفوفه حتى اعتزاله عام 1997م.