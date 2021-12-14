رغم أزمة امتناع الحكام: الاتحاد الكويتي يتمسك باستمرار منافسات الدوري

تمسك الاتحاد الكويتي لكرة القدم بإقامة الجولة الخامسة للدوري الممتاز لكرة القدم، غدا الأربعاء، رغم امتناع أغلب الحكام عن إدارة المباريات.

وأعرب عدد كبير من الحكام الكويتيين عن تذمرهم بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، فضلا عن مطالبتهم بزيادة القيمة المالية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هناك توجها من اتحاد كرة القدم الكويتي، لمضاعفة مكافآت الحكام لإنهاء الأزمة بشكل جذري.

وتذمر حكام الكويت بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية من قبل اتحاد كرة القدم، والذي بدوره قرر رفع مبلغ المستحقات من 40 دينارا للحكام الدوليين إلى 45 دينارا.

وأعرب الكثير من الحكام الكويتيين، عن استيائهم من قيمة الزيادة التي بلغت 5 دنانير فقط، في حين يتقاضى الحكام في الدول المجاورة أضعاف هذا المبلغ.

ويتصدر فريق كاظمة ترتيب جدول الدوري الكويتي الممتاز، برصيد 10 نقاط بفوزه على الشباب (1-0)، في المباراة الماضية التي أقيمت على استاد الصداقة والسلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وحسم كاظمة اللقاء بهدف سجله المهاجم شبيب الخالدي من ركلة جزاء في الدقيقة (77).

ورفع البرتقالي رصيده إلى 10 نقاط، وتصدر المسابقة بفارق نقطة واحدة عن الكويت الذي خسر أمام السالمية، في حين تجمد رصيد الشباب عند نقطة واحدة.