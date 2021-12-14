مهند الشنقيطي نجم الاتحاد يجري عملية جراحية بعد تعرضه لوعكة صحية

أعلن نادي الاتحاد السعودي خضوع لاعبه مهند الشنقيطي لعملية جراحية بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال النادي في بيان رسمي، يوم الثلاثاء: ”مهند الشنقيطي يجري عملية جراحية بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة صباح اليوم، تكللت بالنجاح، وسيتم خلال الأيام المقبلة تحديد الفترة التي سيحتاجها اللاعب قبل العودة للتدريبات“.

📝📸| الشنقيطي يجري جراحية ناجحة pic.twitter.com/HdToIWq98p — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 14, 2021

ولم يكشف النادي عن تفاصيل الوعكة الصحية، لكن من المقرر أن تبعده عن مباريات الفريق المقبلة.

وبجانب إصابة الشنقيطي، ما زال مصير أحمد حجازي، نجم الاتحاد، مجهولا من العودة للمشاركة مع الفريق، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، أملًا في لحاقه بمواجهة تونس ببطولة كأس العرب، التي تقام غدا الأربعاء.

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن أحمد حجازي لم يشارك في تدريبات المنتخب، يوم الإثنين، حيث واصل المرحلة الثانية من برنامجه العلاجي.

وكان أحمد حجازي قد تعرض لإصابة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة مصر ضد الجزائر في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العرب 2021، ولم يستطع استكمال اللقاء.

وكانت صحيفة “اليوم” السعودية، قد ذكرت مؤخرا أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قد فتحت ملف تجديد اللاعبين الذين شارفت عقودهم الاحترافية على الانتهاء.

وأوضحت الصحيفة، أن الثلاثي: فهد المولد وعبدالإله المالكي وعبدالعزيز البيشي، لاعبي فريق الاتحاد، في مقدمة اللاعبين الذين تنوي إدارة “العميد” تجديد عقودهم.

وأشارت، إلى أن إدارة نادي الاتحاد قد بدأت في التفاوض مع اللاعبين وتحديد مطالبهم؛ تمهيدا للتجديد معهم، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الفريق.

على صعيد آخر، يستعد فريق الاتحاد لمواجهة مضيفه الفتح، مساء يوم الإثنين المقبل، على ملعب “مدينة الأمير عبدالله بن جلوي”، في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن فريق الاتحاد بدأ الموسم الرياضي الحالي 2021-2022، بشكل رائع، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 26 نقطة.