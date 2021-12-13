الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبوكا جونيورز على كأس مارادونا

تستضيف مدينة الرياض حدثًا كرويًا غير مسبوق، يتضمن مواجهة فريدة من نوعها بين برشلونة الإسباني، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، تحت اسم ”كأس مارادونا“ تكريمًا للاعب دييغو أرماندو مارادونا، الذي يصنفه كثيرون على أنه أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وتمثل مباراة ”كأس مارادونا“ إحدى فعاليات موسم الرياض في نسخته الثانية.

ومن تلك الفعاليات مباراة أخرى تُقام في يناير المقبل، تجمع فريق باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم العالميين، مع فريقٍ يجمع نجوم ناديَيْ الهلال والنصر السعوديَيْن، ويتولى تدريبه الفرنسي الشهير ”أرسين فينغر“.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الأستاذ تركي آل الشيخ: “ بطولة من مباراة واحدة.. ما تتكرر بالتاريخ ناربين برشلونة وبوكا جونيورز.. على كأس مارادونا الفعالية المصاحبة لموسم الرياض“.

بطولة من مباراة وحدة .. ما تتكرر بالتاريخ 🔥

بين برشلونة وبوكا جونيورز .. على كأس مارادونا الفعالية المصاحبة لـ #موسم_الرياض 😎💪https://t.co/hCzxQgh6lj pic.twitter.com/RnbJo0xksC — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 13, 2021

موعد كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز

تقام مباراة برشلونة وبوكا جونيورز في كأس مارداونا بموسم الرياض يوم الثلاثاء 14 من ديسمبر الجاري.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الرياض، التاسعة بتوقيت أبوظبي، السابعة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز

أعلن تركي آل شيخ أنه سيتم بث مباراة كأس مارادونا بشكل حصري على منصة (شاهد VIP) وذلك ضمن باقات موسم الرياض التي تحمل شعار ”تخيل“.

كما أعلن برشلونة في وقت سابق بث المباراة عبر قناته الخاصة بموقع ”يوتيوب“.

حصريا على شاهد VIP .. مباراة كأس مارادونا يوم ١٤ ديسمبر .. مباراة استثنائية بين برشلونة وبوكا جونيورز ..#موسم_الرياض تباع التذاكر على :https://t.co/BvqrnEHKEa pic.twitter.com/7BniKxk0k0 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 12, 2021

وعرف الكثيرون مارادونا الذي صعد من مدينة بوينس آيرس إلى النجومية، كأبرز لاعب في تاريخ كرة القدم، حيث شهد العالم مشاعر حزنٍ عميقة عقب خبر وفاته التي تصدرت عناوين جميع الصحف قبل عام من الآن.

وقدم مارادونا أفضل أداء فردي في تاريخ كأس العالم في المكسيك عام 1986م، كما عُرف عنه فوز أي فريق يشاركه اللعب، وكانت تحظى معظم الفرق التي يشارك فيها مارادونا بالتميز والشعبية.

وكان مارادونا قد بدأ مسيرته الرياضية مع فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني موسم 1981 – 1982م، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني الذي لعب معه موسمين حتى 1984م، ثم انتقل مرة أخرى إلى نابولي الإيطالي الذي بقي معه حتى عام 1991م، وانتقل بعد مدة قصيرة إلى نادي إشبيلية، ثم عاد مرة أخرى إلى ناديه الأول الذي بقي بين صفوفه حتى اعتزاله عام 1997م.