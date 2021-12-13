منتخب اليمن للناشئين يتوج ببطولة غرب آسيا على حساب السعودية

اقتنص المنتخب اليمني للناشئين بطولة غرب آسيا، بعد فوزه على نظيره السعودي بضربات الترجيح، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الملك فهد في مدينة الدمام.

ولجأ المنتخبان إلى ضربات الترجيح وذلك بعد تعادلهما في المباراة بهدف لكل منهما، لتبتسم ركلات الترجيح للمنتخب اليمني ويفوز 5-4.

المنتخب اليمني تقدم عن طريق محمد البرواني في الدقيقة 46، وأدرك البديل محمد العيسي التعادل للأخضر في الدقيقة 92.

وفي ركلات الترجيح سجل اليمنيون 4 ركلات، مقابل تسجيل لاعبي الأخضر 3 ركلات، ليفقد المنتخب السعودي اللقب الذي حققه في النسخة الماضية.

ونجح المنتخب السعودي في التأهل إلى نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 بعد مواجهة صعبة وقوية أمام المنتخب الإماراتي.

بينما تخطى المنتخب اليمني نظيره السوري في الدور قبل النهائي.

وحقق المنتخب اليمني اللقب للمرة الأولى، وينضم لمنتخبات السعودية وسورية والعراق وإيران واليابان التي سبق لها أن توجت باللقب منذ 2005.

ويحمل العراق وإيران الرقم الأعلى ببطولتين لكل منهما.